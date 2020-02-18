Avrupa'nın en büyük kanyonu Verdon Vadisi

Castellane şehri yakınlarında başlayan vadi, Moustiers-Sainte-Marie yakınlarındaki baraj gölü Lac de Sainte-Croix'de sona eriyor. Yaklaşık 21 km uzunluğunda ve 700 metre derinliğindeki vadinin içinde, berrak suyu ile ünlü Verdon Nehri akıyor.

Tara Vadisi ile birlikte Avrupa'nın en büyük kanyonu kabul edilen Verdon vadisinde doğa yürüyüşlerine çıkmak, turkuaz yeşili renkli sularında kanolarla gezmek, sarp kayalarında tırmanış sporu yapmak oldukça popüler.

Vadinin şirin yerleşim yerleri de konaklama ve yeme-içme olduğu gibi, eğlence amaçlı çok sayıda cafe ve bara sahip.