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Avrupa'nın en büyük kanyonu Verdon Vadisi
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 18.02.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Avrupa'nın en büyük kanyonu Verdon Vadisi

Verdon Vadisi (Grand Canyon du Verdon), Güney Fransa'da Alpes-de-Haute-Provence bölgesinde bulunan bir vadi.

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Castellane şehri yakınlarında başlayan vadi, Moustiers-Sainte-Marie yakınlarındaki baraj gölü Lac de Sainte-Croix'de sona eriyor. Yaklaşık 21 km uzunluğunda ve 700 metre derinliğindeki vadinin içinde, berrak suyu ile ünlü Verdon Nehri akıyor.

Avrupanın en büyük kanyonu Verdon Vadisi

Tara Vadisi ile birlikte Avrupa'nın en büyük kanyonu kabul edilen Verdon vadisinde doğa yürüyüşlerine çıkmak, turkuaz yeşili renkli sularında kanolarla gezmek, sarp kayalarında tırmanış sporu yapmak oldukça popüler.

Avrupanın en büyük kanyonu Verdon Vadisi

Vadinin şirin yerleşim yerleri de konaklama ve yeme-içme olduğu gibi, eğlence amaçlı çok sayıda cafe ve bara sahip.

Avrupanın en büyük kanyonu Verdon Vadisi

 

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