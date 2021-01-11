Avrupa’da saklı kalmış bir doğa harikası: Andorra

Pek çok gezgin Andorra’yı atladığından, Avrupa'yı ziyaret eden arkadaşlarınızdan bu ülkeye ait hikayeleri hiç duymamış olabilirsiniz. Mutlaka bir gün görülmeye değer harika bir yer olduğunu göstermek için Andorra'nın kutusunu açıyoruz…

Keşfedilecek çok şey var

Andorra’yı defalarca ziyaret eden seyahat yazarı Mar Pages, “Andorra, dağlar, doğa, göller, manzaralar, pitoresk taş evlerden yapılmış küçük köyler, bir uçurumun kenarına gizlenmiş kiliselerin harika bir bütünüdür. Yürüyüş veya kayak yapmayı seviyorsanız, burada keşif günlerinizi dolduracak çok şeyiniz olacak" diyor.

Dünyanın tek ortak prensliği

Andorra’nın resmi adı Andorra Prensliği’dir. Ancak tek bir kişi tarafından yönetilmez, Andorra'da, her biri Andorra'nın komşularından birinden gelen, 13. yüzyıla kadar uzanan iki devlet başkanı var. Fransa'nın şu anki cumhurbaşkanı ve İspanya'nın La Seu d'Urgell piskoposu, Andorra'nın iki prensi olarak hizmet ediyor. Ancak ülke, bu iki devlet başkanının altında parlamenter bir demokrasidir.

Resmi dili Katalanca

Kendinizi yabancı dillere kaptırmak için bir fırsat arıyorsanız, Andorra ziyaret etmek için iyi bir seçim olabilir. Resmi dili İspanya’nın Katalonya bölgesinde konuşulan Katalanca’dır. Katalanca, Katalonya ve Andorra'da 7 milyondan fazla kişi tarafından konuşuluyor. Aynı zamanda Fransızca ve İspanyolca'ya çok yakın bir Latin dili, bu yüzden ikisinden birini konuşursanız, kolayca anlaşabilirsiniz.

Hemen hemen tüm Andorra'lılar, her iki dil de okulda öğretildiği için Fransızca ve İspanyolca'yı akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Andorralıların çoğu akıcı bir şekilde İngilizce konuşmadığından, İngilizce konuşanlar zorluk yaşayabilir.

UNESCO listesinde yer alıyor

Madriu-Perafita-Clarır Vadisi, Andorra'daki tek UNESCO bölgesidir ancak 10.495 dönümlük bölge, ülkenin yüzde 9’unu kapsıyor. Pages, "Madriu-Perafita-Claror Vadisi, parkın tabelasıyla başlayan ılımlı patikadan ormanın daha derinlerine inen çok günlük yürüyüşlere kadar birçok yürüyüş rotasına sahip büyük ölçüde vahşi ve el değmemiş bir park" diyor. Andorra'nın diğer bölgelerine uzanan ham ormanların, derelerin, dağ göllerinin, vadilerin ve manzaraların tadını çıkarabilirsiniz. Görülecek çok fazla yer yok, sadece saf ve el değmemiş benzersiz bir doğa… Keşfetmek için yeni yerler arayanlar için mükemmel olabilir.

Havalimanı yok

Andorra'ya en yakın havaalanları Barselona, İspanya ve Montpellier, Fransa'da bulunmaktadır. Çoğu kişi Andorra'ya seyahat etmek için bir otobüse rezervasyon yaptırır veya araba kiralar. Barselona'dan arabayla yaklaşık iki buçuk saat ve Montpellier'den dört saat uzaklıkta.

Pages, "Bir araba kiralamanızı ve sürmenizi tavsiye ederim, böylece Andorra'nın Katalonya'daki UNESCO listesindeki La Vall de Boi kiliselerine benzeyen birçok Romanesk Kilisesi'ni, Thyssen'in Andorra şubesi dahil birkaç miras müzesini, ormanları, gölleri, otantik dağ yemeklerini ve parkları keşfedebilirsiniz" diyor. Ayrıca Barselona Havaalanı’ndan araba da kiralayabilirsiniz.

Andorra Euro kullanıyor

Önceleri, para birimi olarak Andorra frangı kullanılıyordu, ancak 1999'da ülke Euro kullanmaya geçti. Aslında Andorra teknik olarak Avrupa Birliği'nin veya Avrupa’nın bir parçası değildir, sadece avro bölgesi ülkelerine olan yakınlığından yararlanıyor ve Euro kullanarak işlerin kolay yürümesini sağlıyor. Ülke ayrıca, özellikle diğer Avrupa ülkelerine oranla düşük vergi oranlarına sahip ve bu da insanları oraya taşınmaya teşvik edebilir. Ya da en azından alışveriş yapmak için birçok kişiye cazip gelebilir.