Avrupa'da kışın en çok yakıştığı güzel: Hallstatt

Avusturya’nın Salzkammergut kentinde bir köy olan Hallstatt görenlerde hayranlık uyandırıyor. Hallstatt aslında tarihi bir tuz üretim merkezi. UNESCO Dünya Miraslarından biri olmasıyla da güzelliğini kanıtlıyor. Her mevsim güzel olsa da kışın kasaba bambaşka bir çehreye bürünüyor. Peki bu güzel kasabada nereleri gezmeli?

Salzwelten tuz madeni turuna mutlaka çıkmalısınız. Geçimini tuz ile sağlayan Hallstatt, bu durumu turizmle de harmanlıyor. Bölgenin en yüksek yeri olan bu maden turuna füniküler ile çıkılıyor. Mağaralar içerisinde tuz oluşumu ile ilgili bilgiler de veriliyor. Küçük şişelerde verdikleri tuz hediyeleriyle de gönülleri fethediyorlar. Maden yolculuğu sonunda Alp dağlarına karşı yemek yiyerek manzaranın tadını çıkarmak burada yapacaklarınız arasında en başta yer almalı.



Görmek isteyeceğiniz bir diğer yer esrarengizliğiyle “beinhaus” yani kemik evi. Burada mezar alanı kısıtlı olduğu için ölüler geçici olarak gömülüyor ve 15 yıl sonra kemikler tekrar çıkarılıp beyazlaması için bu eve bırakılıyor. Ev içerisinde yer alan kafataslarına ise sahiplerinin isimleri ve meslekleri yazılıyor. Böylelikle yeni ölümler için yer açılıyor.









Meydanda bulunan Holy Trinty diye adlandırdıkları baba oğul ve kutsal ruh sütununu göreceksiniz. Bu sütun onlar için oldukça önemli.

Hallstatt Kültür Mirası Müzesi’ne tarihe karşı ilginiz varsa mutlaka uğramalısınız. Hallstatt’ın tarihini keşfederken büyük bir haz alacağınıza eminiz.



Köy içerisinde her yerden görülen Evangelist Kilisesi de uğramanız gereken yerlerden biri. 18. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan kilisenin terasından bütün köyün manzarasını izlemelisiniz.Hediyelik eşya dükkânları da oldukça fazla olan merkezden sevdiklerinize bir şeyler alabilirsiniz.

Gölde elektrikli tekneler ile geziye çıkabilirsiniz. Ya da yüzmek isterseniz plajı da mevcut. Elektrikli tekne nedir diyorsanız buranın halkı doğayı korumak için mazot kullanmamayı tercih ediyor.