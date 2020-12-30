Avrupa'da 'kış güneşini' hissedeceğiniz en güzel adresler

Malta



Yılın 300 günü güneşin ısıttığı Malta Adası’nın ünü, tabi ki sadece bu sebepten gelmiyor. Akdeniz’in en değerlisinin popülerliği, aynı zamanda gastronomik açıdan geleneksel Akdeniz mutfağını temsil etmesinden ve dünyanın en iyi dalış merkezlerinden bazılarına ev sahipliği yapmasından gelmekte.









Azorlar, Portekiz



Atlas Okyanusu takımadalarından olan Azorlar, Maldivler tarzı plajlarda uzanıp güneşlenmek isteyenler için değil de daha çok vahşi doğada ve yemyeşil ormanlarda kendini kaybetmek isteyenler için ideal. Portekiz’e bağlı olan Azorlar, termal suları, mağaraları, 30’a yakın mavi bayraklı plajı ile ziyaretçilerini büyüler nitelikte.









Sicilya, İtalya



İtalya’nın en güneyindeki ada, şaşırtıcı bir şekilde Roma’dan ziyade Tunus’a daha yakındır. Senenin son ayında ziyaret etmek ise sezonda aşırı kalabalık olduğundan mantıklı bir hareket olacaktır. Adanın güney bölümündeki barok tarzı ile göz kamaştıran Noto ise mutlaka ziyaret edilmesi gereken noktalardan. Sicilya’nın eşsiz haz veren mutfağının, kış boyunca daha bereketli olduğunu da ayrıca belirtmek lazım.









Algarve, Portekiz



Avrupa’nın en güneybatı bölgesi, Portekiz’in diğer kesimlerinin da havasını ısıtan ve kendine has bir iklime sahip olan Algarve’dir. Kışın belki direkt mayo giyemezsiniz ama yıl boyunca açık olan otellerde ve kafelerde bir tişortla rahat rahat oturabilirsiniz. Turist kalabalığından uzak olan bu bölgede, kırmızı kayalıklı kıyı şeritlerine ve masmavi denize hayran kalabilirsiniz.









Kanarya Adaları, İspanya



Aralık ayı ortalama sıcaklık: 15 - 21 derece arasında değişiyor. Dillere destan güzelliği ile Kanarya Adaları, anlatmakla ve yazmakla bitmez. Lanzarote ve Fuerteventura adalarından gelen rüzgar eşliğinde yapılan rüzgar sörfü, başkent Las Palmas’ın canlı mutfak manzaraları, adaların en iyi otellerinden sayılan Bed and Chic ve yürüyüş tutkunlarının nokta atış adresi Artenara, adanın incilerinden sadece bazıları.