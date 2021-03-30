Av Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Av Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Av Köşkü, yapıldığı dönem itibariyle Kasr-ı Hümayun olarak bilinmektedir. Kasr-ı Hümayun, İstanbul dışında inşa edilen tek saray olarak bilinmektedir.



Av Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



1861-1876 yılları arasında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmış olan av köşkü, günümüze kadar ulaşabilmiş olan yapılardan biridir. Her ne kadar en başta ahşap temeller üzerine inşa edilmiş olsa da, zaman içerisinde yangın ve deprem gibi doğal felaketler sebebiyle yıkıldığı ve ardından yeniden inşa edildiği düşünülmektedir.



Neo Klasik ve Avrupa Barok stilinde olan yapının dış cephesi mermer kaplıdır ve iki katlıdır. Ünlü Fransız ressamlardan biri olan Sason, yapının tavan süslemelerini yapmıştır. Süslemelerde Abdülaziz Tuğrası, çiçek ve meyveler, bayraklar ve kılıçlar gibi pek çok simge bulunmaktadır. Yapının mimarlık görevini ise Amira Karabat Balyan üstlenmiştir.



Av Köşkü Nerede?



İstanbul dışındaki tek saray olan Av Köşkü, İzmit ilinin merkezinde yer almaktadır. İçerisinde müştemilatı da bulunan yapı, İzmit merkezinde çok geniş bir alanı kaplar. Demiryolunun kuzey bölgesinde, saat kulesinin hemen yanında bulunur. Kasr-ı Hümayun bugün müze olarak kullanılmakta ve isteyen herkes tarafından ziyaret edilebilmektedir. Av Köşkü'nün açık adres bilgisi ise şu şekildedir:

-Kemal Paşa Mahallesi, Saray Yokuşu, İzmit / KOCAELİ

Av Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Av Köşkü'nü ziyaret edebilmek için öncelikle İzmit'in merkezine ulaşmanız gerekir. Eğer şehir dışındaysanız bunu şehirlerarası otobüslerle yapabilirsiniz. Şehir içinde sizi Av Köşkü'ne rahatlıkla götürebilecek çok sayıda yürüyüş rotası bulunmaktadır. Ayrıca Av Köşkü İzmit'in merkezinde yer aldığı için her noktadan kolayca ulaşım sağlanabilir.



Aynı zamanda İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Altunizade'de bulunan ve yine Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmış olan bir Av Köşkü daha bulunmaktadır. Dolayısıyla siz öncelikle bu iki av köşkünden hangisine gitmek istediğinizi belirlemeli ve buna göre hareket etmelisiniz.



Av Köşkü Özellikleri



Av Köşkü'nün en önemli özelliği elbette İstanbul dışında yapılmış olan tek saray ya da köşk olmasıdır. Av Köşkü 1967 yılına kadar farklı kurumlarca hizmet birimi olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Bina, bu tarihten sonra İzmit Müzesi olarak kullanılmaya başlamıştır. Bina uzun yıllar bu şekilde hizmet verdikten sonra 1999 İstanbul depreminde ağır hasar görmüştür. Ardından uzun bir restorasyon sürecine alınan Av Köşkü, ardından 16 Ocak 2007'de saray müze olarak yeniden hizmete girmiştir. Hala bu şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.



Av Köşkü Giriş Ücreti



Av Köşkü'nün giriş ücreti 10 TL olarak belirlenmiştir. Fakat bu, bazı durumlar için ve özel hallerde değişkenlik gösterebilir. Ayrıca Müze Kart sahibiyseniz, yine müze kartınızı kullanarak da Av Köşkünü ziyaret edebilirsiniz. Av Köşkü'nün yazın ve kışın giriş ve çıkış saatleri değişmektedir. Bu yüzden köşkü ziyaret etmeden önce açılış ve kapanış saatlerini öğrenmeniz gerekir. Cumartesi ve Pazar günleri tamamen kapalı olan müzenin, yaz ve kış döneminde açılış ve kapanış saatleri ise şu şekildedir:

-Yaz Dönemi: Açılış 10:00, Kapanış 17:00 (Tüm yıl açık.)

-Kış Dönemi: Açılış 09:30, Kapanış 17:30 (Tüm yıl açık.)

-Yaz ve Kış Dönemi İçin Gişe Kapanış Saatleri: Yaz 16:00, Kış 17:00.