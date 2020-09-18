Augustus Tapınağı Nerede? Augustus Tapınağı Tauihi Hakkında Bilgi, Özellikleri, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Augustus Tapınağı Roma mimarisi ile inşa edilmiş ve yapımında mermerler kullanılmış olan bir tapınaktır. Augustus Tapınağı Hacı Bayram Camii yakınlarında yer almaktadır.

Augustus Tapınağı Tarihi Hakkında Bilgi

Augustus Tapınağı milattan önce Roma mimarisi ile birlikte inşa edilmiş bir tapınaktır. Frig tanrıları ve Kibele'ye adanarak inşa edilmiş bir tapınaktır. Tarihte Augustus Tapınağı pek çok doğa olayı görmüş ve bunun sonucunda da yıkılmak durumunda kalmıştır. Bu tapınak orijinalinde dikdörtgen bir biçimde inşa edilmiştir. Fakat görülen hasarlar sonucunda dikdörtgen plan olmaktan çıkmıştır. Augustus Tapınağı dönemin Roma imparatoru olan Augustus'a adanarak inşa edilmiştir.

Augustus Tapınağı 21. yüzyıla kadar geldiğimiz dönemde tarihte pek çok deprem görmüştür. Bundan ötürü de bu tapınak büyük ölçüde zarar görmüştür. Dünya Anıtlar Fonu'da 2002 yılında yayınladığı genelge de Augustus Tapınağını korumak amacı ile burayı da fona dahil etmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yapılan çalışma ile Augustus Tapınağı fona dahil edildikten sonra hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. 2007 yılına gelinince Augustus Tapınağının nasıl korunacağına dair bir fikir birliğine gidilmiştir. 1930 yılında yapılan kazı çalışamaları neticesinde bu tarihi tapınağın tüm mimarisi gün yüzüne çıkarılmıştır. Ayrıca tapınak içerisinde daha sonradan dönüştürülmüş olan bir kilise yer almaktadır.

Augustus Tapınağı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Augustus Tapınağı Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan bir tarihi tapınaktır. Augustus Tapınağına ulaşmak hem özel araç hem de toplu taşıma ile mümkündür. Ulus semtinde yer alan Augustus Tapınağı metro ile ulaşım sağlanmaktadır. Ulus semtine geldikten sonra 10 dakikalık bir yürüme mesafesi ile bu tapınağa ulaşabilirsiniz. Yürümeyi tercih etmeyenler için de taksi ile 2 dakika mesafe giderek Augustus Tapınağına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Augustus Tapınağına özel araç ile de ulaşım son derecede kolaydır. Altındağ ilçesine geldikten sonra Ulus semti yazan tabelaları takip edin. Ardından Hacı Bayram Camii istikametinde ilerledikten sonra camiyi bulun. Camiyi gördükten sonra ise aracınızı bu noktada bir yere park edebilirsiniz. Augustus Tapınağı Hacı Bayram Camii'ne son derecede yakın olduğu için buradan direkt olarak yürüme mesafesi ile tarihi tapınağa ulaşabilirsiniz.

Augustus Tapınağı Özellikleri

- Roma mimarisi ile oluşturulmuş bir tapınaktır.

- Tapınak pencereleri açılıp kilise haline getirilmiştir.

- Augustus Tapınağı mermerden inşa edilmiştir.

- Dikdörtgen planlı bir şekilde inşa edildi.

- Tapınak sütunları birbirine paraleldir.

- Tapınağın dört tarafı sütunlarla kuşatılmış vaziyettedir.

- Tapınakta Latince ve Yunanca yazılar yer almaktadır.

- Tarihi milattan önceki yıllara kadar uzanmaktadır.

Augustus Tapınağı Ziyaret Saatleri

Augustus Tapınağı ziyaret saatleri yaz ve kış sezonunda değişkenlik göstermektedir. Yaz sezonunda bu tapınağı ziyaret etmek için 09:00 - 19:00 arası ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Kış sezonunda ziyaret etmek için ise 08:00 - 17:00 arasında ziyaret gerçekleştirebilirsiniz.