Atlas Okyanusu kıyısına şirin bir köy: Reine

Bu kasaba, Norveç'in en büyük haftalık dergisi (Allers) tarafından 1970'lerin sonlarında ülkenin en güzel köyü seçilince dikkatleri üzerine çekmiş. Güzel manzarasıyla Norveç'i tanıtan broşürlerde de sıkça kullanılan Reine, Sakrisoya ve Hamnøya'nın güneyinde yer alıyor. Günümüzde de çoğu gezgin tarafından 'Dünyanın en güzel köyü' olarak tanımlanan Reine'in yerini tam olarak tarif etmek gerekirse de, Kuzey Kutup Dairesi'nin 100 km üstündeki Moskenesøya Adası üzerine kurulu bu şirin yerleşim yeri.









2018 yılı nüfus sayımına göre 314 kişinin yaşadığı Reine'de halk, granit tepelere yaslanan kırmızı ve beyaz renkli kulübelerde kalıyor. Gezginlerin konaklaması için, balıkçı kabinleri konaklama yerlerine dönüştürülmüş durumda. Çadırıyla gelenler için de özel alanlar mevcut. Ancak bu seçeneği kullanacakların oldukça sıkı giyinmelerinde fayda var çünkü özellikle geceler oldukça soğuk oluyor. Köyün içinde sadece bir bakkal var ve kampçılar buradan aldıkları malzemelerle yemeklerini yapıyor.









Bir balıkçı köyü olan Reine'de, deniz kenarına kurulu direklere gerili iplerde kurutulmak üzere asılan balıklar görsellikleriyle ilgi çekiyor. Reine'den yaklaşık 450 metre yükseklikteki Reinebringen tepesi, mutlaka tırmanılması gereken bir rota. Çünkü burada, Reine'deki küçük gölet ve Lofoten adalarının da içinde olduğu destansı bir panoramik manzara sizi karşılayacak. Sadece yaz aylarında değil kışın da doğa severler ve fotoğrafçılar Reine köyüne akın ediyor.









Bunun nedeni 'Kuzey Işıkları'nın (Aurora Borealis) Reine'den daha güzel görünen bir yer olmaması. Çünkü köy Kuzey Kutup Dairesi'nden 100 kilometre yukarısında yer alıyor. Bu eşsiz doğa olayına tanık olmak için Eylül ayından Nisan ayına kadar bölgeyi ziyaret edebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey ise şansınız. Çünkü Kuzey Işıkları'nı görebilmek için havanın açı