Athena'nın Toprakları: Assos

Assos’a gelenlerin ilk durak yeri Behramkale köyü. Antik kentin Athena Tapınağı’nın da bulunduğu zirvede yer alan Behramkale, taş evleri, tarihi yapıları, dondurmacıları, kahvehaneleri ve hediyelik eşya dükkanları ile bölgeye tatile gelenlerin olmazsa olmazları arasında. Buradan antik kente girenler, Midilli Adası’ndan Kuzey Ege’ye kadar çok geniş bir bölgeyi görebiliyor. Antik kentin denize kadar inen terasları arasında kıvrıla büküle aşağı inen patika yolla deniz kenarında balıkçıların olduğu limana ulaşılabiliyor. Limanda, çok sayıda otel, balık restoranları bulunuyor. SİT alanı olan bölge, koruma altında.





Kadırga Koyu

Zamanında Osmanlı donanmasına ait gemilerin yanaşma yeri olan koy, günümüzde tatilcilerin ana mekanlarından. Geniş kumsalı ve deniziyle tatilcilerin gözde kumsalı olan koy, Assos'un denize koşarak girme lokasyonu.







Athena Tapınağı

Athena tapınağı Arkaik dönemde, Akropol'ün en yüksek yerine kurulmuş. Midilli Adası'nı tam karşısına alan tapınak, Zeus’un kızı ve 12 Olimpos Tanrısından biri olan ve kentin koruyucusu olan Athena adına yapılmış.