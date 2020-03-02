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Athena'nın Toprakları: Assos
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 02.03.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Athena'nın Toprakları: Assos

Arkaik çağ'da Anadolu'da yapılan ilk ve tek dor tapınağına sahip olan Assos Antik Kenti ve Behramkale, Kuzey Ege’nin en güzel bölgelerinden biri. 236 metre yüksekliğindeki sönmüş bir volkanik tepe üzerine kurulu olan ve teraslarla aşağıya kadar inen antik kentin tarihi M.Ö. 6 yüzyıla kadar gidiyor.

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Assos’a gelenlerin ilk durak yeri Behramkale köyü. Antik kentin Athena Tapınağı’nın da bulunduğu zirvede yer alan Behramkale, taş evleri, tarihi yapıları, dondurmacıları, kahvehaneleri ve hediyelik eşya dükkanları ile bölgeye tatile gelenlerin olmazsa olmazları arasında. Buradan antik kente girenler, Midilli Adası’ndan Kuzey Ege’ye kadar çok geniş bir bölgeyi görebiliyor. Antik kentin denize kadar inen terasları arasında kıvrıla büküle aşağı inen patika yolla deniz kenarında balıkçıların olduğu limana ulaşılabiliyor. Limanda, çok sayıda otel, balık restoranları bulunuyor. SİT alanı olan bölge, koruma altında.

Athenanın Toprakları: Assos


Kadırga Koyu

Zamanında Osmanlı donanmasına ait gemilerin yanaşma yeri olan koy, günümüzde tatilcilerin ana mekanlarından. Geniş kumsalı ve deniziyle tatilcilerin gözde kumsalı olan koy, Assos'un denize koşarak girme lokasyonu.

Athenanın Toprakları: Assos



Athena Tapınağı

Athena tapınağı Arkaik dönemde, Akropol'ün en yüksek yerine kurulmuş. Midilli Adası'nı tam karşısına alan tapınak, Zeus’un kızı ve 12 Olimpos Tanrısından biri olan ve kentin koruyucusu olan Athena adına yapılmış.

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