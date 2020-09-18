Athena Tapınağı Nerede? Athena Tapınağı Tatihi Hakkında Bilgi, Özellikleri, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türkiye'nin tarihi ve kültürel yapısı açısından Athena Tapınağı büyük bir öneme sahiptir. Oldukça geniş bir alana yayılmış olan Athena Tapınağı, her sene yoğun şekilde yerli ve yabancı turistler çekmektedir. Volkanik bir kaya üzerine kurulmuş olan bu tarihi doku, pek çok farklı eser ve tarihi kalıntılar ile beraber dünya çapında oldukça önemlidir.

Athena Tapınağı Tarihi Hakkında Bilgi

M.Ö. 2’YY’da kurulmaya başlanan Athena Tapınağı Şehir olarak değerlendirilen önemli bir merkezde yer almaktadır. Özellikle inşaatının başlaması ile beraber tamamlanması M.Ö. 530 yılları arasında denk geldiği tahmin edilmektedir. Çatı ve duvarları bulunmayan Athena Tapınağı döneminde oldukça fazla olaya şahitlik etmiş önemli yapılardan biridir. Ayrıca 32 sütünü bulunmaktadır ve hepsinin başlığı bulunur. Bilindiği kadarıyla tapınak orta çağ döneminde ve Osmanlı döneminde restore edildi. Hala çok önemli taş ve kalıntılar bölgede yer alırken bazıları ise belli başlı birtakım müzelerde sergilenmektedir.

Athena Tapınağı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Çanakkale şehrinin Ayvacık ilçesinde bulunan Athena Tapınağı, ilçeye yaklaşık olarak 17 kilometre kadar uzaklıktadır. Daha detaylı şekilde Ayvacık ilçesinin Behramkale Köyünde yer aldığını dile getirmek mümkün. Bölgeye hem özel araçlar ile beraber hem de toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşım sağlanabilir. Ayrıca hem Ayvacık ilçesi üzerinden hem de Behramkale’ye gelerek yolu takip etmek suretiyle rahatlıkla Athena tapınağına ulaşmak mümkün.

Athena Tapınağı Özellikleri

Athena Tapınağı UNESCO Dünya geçici miras listesine girmiş en önemli yapılar arasında yer almaktadır. Ege Denizinin muhteşem manzarasına sahip olan Athena Tapınağı, dor yapı şeklinde hazırlanmış tek tapınak olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca konumu itibariyle etrafındaki tüm noktalara hakim bir yapıya sahiptir. Birçok önemli tarihi kalıntı ve Eser ile beraber, Dönemin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Athena Tapınağı Hikayesi

Athena Tapınağı Assos antik kentinin en önemli yapılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Görkemli yapısı ile günümüze kadar ulaşmış olan tapınak, adını koruyucu tanrıçası olan Athena’dan almıştır. Zeus'un kızı olan ve 12 Tanrıdan biri olarak bilinen Athena, hikaye göre bu bölgede uzun bir süre yaşamış ve koruyuculuğunu gerçekleştirmiştir. Bu sebepten dolayı tapınak o dönem çok fazla saygı görmektedir ve günümüzde hala önemli oranda turistik ziyaret yapılmaya devam ediliyor. Aynı zamanda döneminde ibadet yeri olarak da çok fazla kullanılmaktaydı ve önemli isimlerin ziyaretin etmesine fırsat veriyordu.

Athena Tapınağı Ziyaret Saatleri

Assos Antik Kenti içerisinde yer aldığından dolayı Athena Tapınağı, aynı şekilde kentin ziyaret saatleri doğrultusunda gezilebilmektedir. Bu doğrultuda hem yaz dönemi hem de kış dönemi olmak üzere iki farklı zaman dilimleri içerisinde tapınağı ziyaret etmek mümkün. Ya döneminde sabah saat 08.30 ile beraber akşam 21.00’a kadar ziyaret etme şansı verilmektedir. Ancak kış aylarında ise yine sağ 08.30’ta başlamak suretiyle akşam 17.00’a kadar ziyaret etme imkanı bulunmaktadır. Özellikle günün erken kararması ve havanın soğuk olması sebebiyle kış aylarında uygulama gerçekleştirilir.

Dünyanın en önemli tapınakları arasında yer alan Athena, özellikle yaz aylarında oldukça fazla ziyaret ediliyor. Sadece Athena Tapınağı değil aynı zamanda Assos Antik Kenti de bu vesileyle de ziyaret etmek imkanı tanımaktadır.