Atamaca Çölü nerede ve hangi kıtada? Atamaca Çölünün sıcaklık, iklim, canlıları ve bitki örtüsü bilgileri

Atacama çölü dünyanın en sıcak ve kurak çölüdür. Özellikle çok az yağış alması ile beraber oldukça kurak bir dönem yaşar. Çok az yağmur gören bu bölge yaşam konusunda da oldukça zorlu bir yer olarak öne çıkmaktadır. Bu bölge hakkında detaylı bilgileri öğrenerek amaca uygun şekilde farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Atacama Çölü Nerede?

Atamaca çölü Şili'nin kuzeyinde bulunan ve dünyanın en sıcak çölüdür. Batı kısmında büyük okyanus bulunan bu çöl, Kuzeyde Peru ile beraber doğuda ise Arjantin ile Bolivya yer almaktadır. Aynı zamanda Ant Dağları'nın yağmur gölgesinde kalan bir çöl olarak öne çıkar. Bu sebepten dolayı çok az bir yağmur alır ve hatta çoğu zaman hiç yağmur almaz.

Atacama Çölü Hangi Kıtada?

Atacama çölü Güney Amerika Kıtasında yer almaktadır. Özellikle bir yarışma programında sorulması ile beraber bu çölün hangi kıtada olduğu merak edilmekte ve araştırma gerçekleştirilmektedir. Dünyanın en sıcak ve en kurak çölü olması ile beraber, çok az bir yağış alan zorlu şartlara sahip çöllerden biridir.

Atacama Çölünün Sıcaklığı

Atacama çölünün en sıcak ayı ocak döneminde geçmekte ve 17.1 santigrat dereceye ulaşmaktadır. Haziran ayında ise en soğuk dönemini yaşar ve 8.2 santigrat derece üzerinden bu dönemi geçirir.

Atacama Çölünün İklimi

Atacama çölü yılın büyük bir zamanını sıcak ve kurak geçirmektedir. Özellikle Ant Dağları'nın Yağmur gölgesinde kalır ve rüzgarların kuru olması ile beraber yağışları oldukça düşük seyreder.

Atacama Çölünün Canlıları

Çok rahat ve zorlu şartlara sahip olduğu için Atacama çölü içerisinde canlı oldukça kısıtlıdır. Yalnızca sıcak ve kurak şartlara sahip olan bazı böcek türleri yaşar. Aynı zamanda nadir de olsa bazı 4 bacaklı hayvanlar da bulunmaktadır.

Atacama Çölünde Bitki Örtüsü

Atacama çölünde bitki örtüsü genellikle yağan yağmura bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle yağmur yağdığı zamanlarda 200'den fazla çiçek çeşidinin arttığı görülmektedir. Yanmada dönemlerde ise büyük oranda kurak bir dönemle bitkisiz yaşam ortaya çıkar.