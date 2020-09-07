Astım Mağarası Nerededir? Astım Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Astım mağarası günümüzde pek çok turist tarafından ilgi gören ve mutlaka ziyaret edilen tabiat harikası bir mağaradır. Mersin’e gelen ziyaretçiler için mutlaka uğrak noktadır.

Astım Mağarası Nedir?

Astım mağarası, astım hastalarına iyi geldiği ve olumlu yönde düzelmeler yaşattığına inanılan bir mağara olmakta ve bu mağara efsanelere bile konu olmuş havası sebebi ile ziyaret eden insanların nefesini açmaya yardımcı olmaktadır. Astım mağarasının içine spiral şeklinde bir demir merdiven ile inilmektedir. Bu mağaranın derinliği yaklaşık olarak 15 metre olmakta ve üçüncü jeolojik döneme uzanmaktadır.

Astım mağarasının birbiri ile bağlantılı bir şekilde ortalama 200 metre galerileri silis adı verilen minerallerin birikimi ile oluşmuş her biri birbirinden değişik şekillerde dev sarkıtlar ve dikitlerden oluşmaktadır. Bu mağaranın nem oranı yaz aylarında yaklaşık olarak yüzde 85 civarında olurken, kış aylarında yaklaşık olarak yüzde 95 civarına kadar ulaşmaktadır. Ayrıca mağaranın iç aydınlatma olayı fotoğraf çekmek için harika görüntüler yakalanmasını sağlamaktadır.

Astım mağarasının çevresinde bulunan ağaçlara ve çalılara ziyaret edenler tarafından dilek tutmak amaçlı olarak bez parçaları bağlanmaktadır. Bu nedenle yerli halk tarafından burası Dilek Mağarası olarak da adlandırılmaktadır.

Astım Mağarası Nerededir? Hangi Bölge ve İldedir?

Astım Mağarası, Mersin ilinin Silifke ilçesinin Narlıkuyu Mahallesi’nde bulunmaktadır. Narlıkuyu Kasabasının Hasanaliler Mahallesi’nde bulunmakta olan bu mağara, ayrıca Cennet Cehennem Mağaralarının ortalama 600 metre kuzeybatısı kısmında yer almaktadır. Son olarak Astım Mağarası, bölgenin coğrafi koşullar bakımından tabiat harikası olarak da biliniyor.

Astım Mağarasına Nasıl Gidilir?

Astım mağarası, Mersin iline yaklaşık olarak 86 km uzaklıkta, Silifke ilçesine yaklaşık olarak ise 23 km uzaklıkta bulunmaktadır. Astım Mağarası'na ulaşım Mersin-Antalya karayolundan Narlıkuyu kavşağında kuzeye doğru giderek ulaşılmaktadır. Ayrıca bu mağaraya Narlıkuyu'dan dolmuş ile ulaşmakta mümkündür.

Astım Mağarası Özellikleri Nelerdir?

Astım mağarası, pek çok astım hastası olan insana iyi geldiği bilinmekte olan bir mağaradır. Ayrıca hediyelik eşya, ayran, çay satmakta olan ve Yörükler tarafından işletilmekte olan bir grup işyeri arasından bu mağaraya girilmektedir. Yaklaşık 78 basamaklı bir spiral şeklinde olan demir bir merdivenle inilmektedir ve mağaranın derinliği 15 metre civarında bulunmaktadır. Bu mağarada ilerledikçe değişik şekilli dev sarkıt ile dikitler görünmektedir. Astım Mağarası’nda yaz aylarında ve kış aylarında sıcaklık ortalama olarak 15 derece civarındadır. Astım mağarasına iniş sırasında mağaranın iç mekanın bir serinlik hissedilmektedir.

Ayrıca Mağara içerisinde tavandan ve yan duvarlardan damlayan su damlaları nedeniyle galerilerin yürüyüş güzergahı ıslak ve kaygan oluyor. Mağarada istenmeyen bir durumla karşılaşmamak için tabanı kaymayan spor ayakkabı ya da sandalet giyilmesi önerilmektedir. Kış aylarında mağaranın sıcaklığı dış ortam sıcaklığına göre daha sıcak olmaktadır.

Astım Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Mersin iline yolu düşen yerli ya da yabancı her turistin mutlaka gezip görmesi gereken astım mağarasının giriş ücreti: 35 TL‘dir. Ayrıca bu bilet ile Cennet Cehennem Örenyeri'ni de ziyaret etmek mümkündür.

Astım Mağarası Ziyaret Saatleri Nedir?

Astım mağarası ziyaret saatleri yaz dönemi için yani 15 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasında Açılış Saati: 10:00 ve Kapanış Saati: 17:00 olmaktadır. Kış dönemi 30 Ekim - 15 Nisan tarihleri arasında ise Açılış Saati: 08:00 ve Kapanış Saati: 16:45 olmaktadır. Astım mağarasının kapalı olduğu günler pazartesidir.