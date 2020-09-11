Assos Antik Kenti Nerede? Assos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Assos Antik Kenti, sönmüş bir volkanik tepe üzerine andezit kayalıklar arasına kurulmuş olup denizden yaklaşık olarak 236 metre yükseklikte yer almaktadır. Assos Antik Kenti'nin etrafında bol miktarda andezit taşı bulunduğu için kentin inşasında bu zor işlenen ama dayanıklı taş kullanılmaktadır. Kendine özgü bir mimari dokuya haiz Assos, ziyaret edilmesi gereken tarihi yerler listesinde üst sıralarda göze çarpmaktadır. Yolunuz Assos Antik Kentin yakınlarına düşerse mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın.

Assos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Sit alanı ilan edilen Assos Antik Kenti, tarih boyunca Pers, Lidya, Pergamon ve Roma hakimiyetlerinden sonra 1330 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. Assos Antik Kenti, Platon'un öğrencilerinden Aristoteles'in üç yıl kadar yaşadığı ve bir felsefe okulu kurduğu eşsiz bir bölge olarak da bilinmektedir. Assos'da arkeolojik ilk kazılar 1881-1883 yıllarında Amerikalı arkeologlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 1981 yıllarında tekrar başlanılan kazılar neticesinde ilk olarak nekropol yani mezarlık ortaya çıkarılmıştır.

Antik kentte yer alan akropolün kuzey köşesinde Osmanlı Sultanı I. Murat'ın 14. yüzyılda yaptırmış olduğu tek kubbeli cami yer almaktadır. Behramkale Köyü'nde Osmanlı Döneminden kalan tarihi bir köprü mevcuttur. Bu köprü halen sapasağlam olup günümüzde kullanılmaktadır.

Assos Antik Kenti Tarihi

Assos Antik Kenti'nin tarihçesi M.Ö. 6.yy'a kadar uzanmaktadır. Antik kentin eski zamanlarda yüzü denize dönük olup teraslarla denize inilirken, daha sonraki dönemlerde iç kesimlere çekilmiştir. Osmanlı Dönemindeki yerleşimlerden sonra kentteki yerleşim ters yönde gelişme göstermiş ve Behramkale köyü meydana çıkmıştır.

Assos Antik Kenti Nerede?

Assos Antik Kenti, Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı olarak Behramkale Köyü'nde yer almaktadır. Behramkale olarak da bilinen antik kent, Osmanlı Döneminde kurulmuştur. Antik kent aynı zamanda koruma altına alınan önemli bir sit alanıdır. Tarihi dokusunu geçmişten günümüze en iyi şekilde muhafaza eden parke taşlı köy yolundan yokuş yukarı çıkılarak 3000 yıl gibi köklü bir geçmişe haiz Assos Antik Kenti'ne giriş yapılabilmektedir.

Assos Antik Kenti Gezilecek Yerler

Assos Antik Kenti'nde ilk arkeolojik kazılar 1881 yıllarında başlamıştır. Antik kentin görülmeye değer yapılarının başında olağanüstü manzarası ile Athena Tapınağı gelmektedir. Arkaik Çağ'da Anadolu'da yapılan özgün tapınak günümüzde de etkileyiciliğini aynen korumaktadır. Yunan Mitolojisinde Zeus'un kızı Athena, antik kentin koruyucu tanrıçası olarak kabul edilmiştir. Tapınağın kutsal odasında tanrıça heykeli bulunmakta ise de maalesef 1800 yıllarında Amerikalılar tarafından alındığı belirtilmektedir.

Antik Kentte görülmesi gereken yapılar ve eserlerden arasında Athena Tapınağı dışında 20 metre yüksekliğe, 3200 metre uzunluğuna haiz surlar, 9 yüzyıl süresince mezarlık olarak kullanılan nekropol, antik kentin güney yamacında yaklaşık olarak 2500 kişi kapasitesi ile amfi tiyatro ve insanları buluştuğu önemli noktalardan biri olan agora yer almaktadır.

Assos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Assos Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyenler kente girişin ücretli olup olmadığını merak etmektedirler. Assos Antik Kenti'ne giriş ücretlidir. Giriş ücreti 25 TL'dir.

Assos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Assos Antik Kenti'nin ziyaret saatleri yaz ve kış döneminde değişmektedir. Yaz dönemi 1 Nisan- 31 Ekim tarihleri arasındadır. Antik kentin açılış saati 08.30, kapanış saati ise 20.00'dır. Kış dönemi ise 31 Ekim- 1 Nisan tarihleri arasında olup açılış saati 08.30, kapanış saati ise 17.30 olarak belirlenmiştir.

Assos Antik Kenti'nde Müze Kart Geçiyor mu?

Assos Antik Kenti'nde müze kart geçmektedir.