Aspendos Antik Kenti Nerede? Aspendos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Aspendos Antik Kenti, Romalılar tarafından açık hava tiyatro olarak inşa edilmiş bir değerdir. Aspendos Antik Kenti günümüzde pek çok kişi tarafından beğenilmekte olup sıklıkla gezilmektedir.

Aspendos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Aspendos Antik Kenti, milattan sonra 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilmiş olup tarihteki en güzel şekilde korunmakta olan tiyatrolar arasına girmeye hak kazanmıştır. Bu tiyatro tam olarak bir açık hava tiyatrosu şeklinde inşa edilmiş olup tiyatronun yapımına yaklaşık olarak 138 yılında başlanmıştır. Günümüze kadar bu kadar korunarak gelebilen nadir yapılar arasında bulunmaktadır. Tiyatronun mimarı Aspendos’lu Theodoros’un oğlu olan Zenon adlı kişidir. Günümüzde bu tiyatro, pek çok çeşitli konsere ev sahipliği yapmaktadır.

Aspendos Antik Kenti Tarihi?

Aspendos Antik Kenti günümüzde sadece Anadolu'nun değil aynı zamanda tüm Akdeniz dünyasının da en iyi Roma Dönemi'nde bulunan tiyatrosuna sahip olması ile ünlüdür. Bu şehir, bölgede bulunan en büyük nehirlerinden biri olan Köprüçay yakınlarında tepe düzlüğü kısmına kurulmuştur. Aspendos Antik Kenti, Milattan Önce 6. Yüzyıl’da Pers egemenliğinin altına girmiş ve Milatta Önce 333 yılında ise Büyük İskender egemenliğine girmiştir. İskender'in ölümü sonrası Ptolemaios egemenliğine girmiş olan bu şehrin, en parlak ve en güzel dönemi hiç şüphesiz ki ünlü tiyatro ve de suyolları inşa edildiği yani Roma İmparatorluk dönemidir.

Aspendos Antik Kenti Nerede?

Aspendos Antik Kenti, Antalya ilinin Serik ilçesinde bulunmaktadır. Buraya Antalya kara yolundan özel araç ile ulaşmak mümkündür. Aynı zamanda pek çok tur şirketleri bu bölgeye tur düzenlemektedir.

Aspendos Antik Kenti Gezilecek Yerler?

Aspendos Antik Kenti gezilecek yerler; bazilika, meclis binası, anıtsal çeşme, Cadde, anıtsal tak, Helenistik tapınak buraya gelip görülmesi gereken kalıntılardır.

Aspendos Antik Kenti Giriş Ücreti

Aspendos Antik Kentine giriş ücreti günümüzde kişi başı 50 TL olarak belirlenmiştir.

Aspendos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Antik kent ziyaretleri yaz aylarında saat 08:00 ile 19:00 arası olur iken kış aylarında ise saat 08:00 ile 17:00 arası olmaktadır.

Aspendos Antik Kenti Efsanesi

Aspendos Antik Kenti, efsanesi ile turistlerin çok dikkatini çekmektedir. Efsaneye göre Aspendos kralının oldukça güzel bir kızı vardır ve Kral bir gün kızını evlendirmek ister ama güzel kızına hiç bir erkeği layık görmez. Halk ve kent için en faydalı şeyi yapan kişi kızım ile evlenecek şeklinde bir karar alır ve halka duyurur. Haberi duyan ikiz kardeşler hemen çalışmalara başlar. Bir tanesi engebeli yolları aşarak şehir içine su gelmesini sağlar ve bir su geçidini inşa eder. Diğer kardeş ise antik bir tiyatro inşa eder.

Antik tiyatro özelliği olan sahnenin tam orta kısmında yere düşen bir paranın sesini en üst sırada bulunan kişinin net duyabilecek olmasıdır. Kral, yapılan su geçidinden oldukça etkilenip kızını su geçidi inşa eden kardeşe vermek istemiştir. Ama antik tiyatroyu inşa eden, kız ile evlenmeyi daha çok istediği için oyun oynamaya karar verir.

Krala yapıtın başarılı olduğunu kanıtlamak için mimar, kral üst sırada dolaşırken sahnenin ortasından Kızını buranın mimarına ver diye fısıldar. Çok net olarak duyan kral çok etkilenir. Kızını kime vereceğini şaşırır. Kral, iki mimarın da hak ettiğini düşünerek kızını, kocaman bir kılıçla ortadan ikiye böler ve yarısını bir kardeşe yarısını da diğer kardeşe verir.

Aspendos Antik Kenti Müze Kart Geçiyor mu?

Aspendos Antik Kenti'nde müze kart geçerlidir.