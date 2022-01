Sevgililer Günü’nü kutlamak için en güzel 10 otel

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

Tarihi bir atmosferde...

Mardius Tarihi Konak, Mardin



Mardin’in sokaklarını sevdiğinizle el ele adımlarken Şahmeran’ın efsanesine kulak verip dillerin, lehçelerin, geleneklerin birbirine karışımıyla oluşan ahenkli atmosfere kendinizi bırakın. Şehrin çarşısı büyüleyici. Mardin Müzesi, Anadolu’daki en eski camilerden biri olan Mardin Ulu Cami başta olmak üzere her biri hayranlık uyandıran camileri, Kırklar Kilisesi, Mardin’de hüküm süren son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa tarafından yaptırılan Zinciriye Medresesi ile Kasımiye Medresesi sizi zamanda yolculuğa davet ediyor. Mardin mutfağı hangisinden tadacağınızı şaşacağınız lezzetlerle dolu. Mezopotamya Ovası’na hayran kalacağınız Seyr-i Merdin, orijinal ortamı ve yöresel lezzetleriyle Leyli Muse Restaurant, özellikle meze tatmak için Cercis Murat Konağı, yöresel bir akşam yemeği için Bağdadi Restoran bölgedeki lezzet durakları. Bu kültürel mirası anlatma ve yaşatma gayretiyle açılan Mardius Tarihi Konak, 1400’lü yıllarda yapılmış ve 11 odası var. Önünüzde uzanan Mezopotamya manzarasını sevdiğinizle paylaşmak eminim unutulmaz bir anı olacak. Mardius Mutfağı ise konaklamanıza bambaşka bir tat katacak. (0482) 212 46 46



Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı

Antik kentleri dolaşın

Olympos Lodge, Kemer



Çıralı Sahili ile Olympos Antik kenti’nin kalıntıları arasında kurulmuş bir saklı cennet olan Olympos Lodge, 15 dönüme yayılmış bir alanda 14 odayla hizmet veriyor. Hayvanları, açık havada zaman geçirmeyi, doğanın sunduklarıyla mutlu olmayı seviyorsanız burayı da seversiniz. Yıl boyu açık olan otelin şömineli odaları da var. Ayrıca kış bahçesi çok güzel. Tarihte Olimpos adıyla anılan 2.375 metre yüksekliğe sahip Tahtalı Dağı’nı ziyaret listenize ekleyin. Teleferik yolculuğuyla zirveye ulaşıp eğer bulutlar izin verirse, Likya’nın verimli topraklarını ve büyüleyici Akdeniz manzarasını seyredebilirsiniz. (0242) 825 71 71



Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Güzelliklerle çevrili

Six Senses Kocataş Mansions,

İstanbul



70’li yıllarda Yeşilçam filmlerine sahne olan Boğaz’ın yanı başındaki 45 odalı butik otel Sevgililer Günü’ne özel olarak SPA’da çiftler için hazırlanan özel masaj terapileri ve akşama özel yemek seçenekleri sunuyor. Otel ayrıca romantik aktiviteler için de harika bir konumda. Doğayı sevenler Belgrad Ormanı’nda romantik bir yürüyüşe çıkabilir; tarihe meraklı olanlar Rumeli Hisarı’nı ziyaret edebilir, Boğaz turlarına katılabilir ve Emirgân Korusu’nda çayınızı yudumlayabilirsiniz. (0212) 355 55 00



Melih Uslu, Food and Travel Yazıişleri Müdürü, seyahat yazarı

Dağda romantizm

Dedeman Palandöken Ski Lodge,

Erzurum



Palandöken Dağı’nın karlı eteklerinde kurulu Dedeman Palandöken Ski Lodge, romantik çiftlere unutulmaz bir Sevgililer Günü kaçamağı vaat ediyor. 187 odalı otelin hemen yanında farklı zorluk derecelerinde kayak pistleri var. Öte yandan tarihi Erzurum, hemen yanı başınızda. Tarihte İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri olan ve geçmişi Hititlere dek uzanan kentte görülmesi gereken birçok yer var. Özgün bir yemek kültürüne sahip olan yörede cağ kebabı yemeden dönmek olmaz. (0442) 317 05 00





Nalan Miri Sözer, Seyahat yazarı

Kışın bir başka güzel

Alavya, Alaçatı



Alaçatı’nın kışın daha güzel olduğunu düşünürüm. Sessiz, sakin ve karakteristik dar sokaklar, gerçek Alaçatılılar ve kaliteli işletmeler karşılar sizi. Köyün ortasında bir vaha gibi konumlanmış Alavya Otel, Sevgililer Günü için harika bir atmosfer sunuyor. İsteyen çiftlere özel şömineli odalarında romantik yemek, sıcak şarap ve hediye sürpriz aşk kutusu hazırlıyor. Bu butik cennet, geniş bir avlunun etrafına serpiştirilmiş bahçeler, kuyular, zeytin ve sakız ağaçlarına bakan 6 taş evden oluşuyor ve 25 odası var. Ayrıca Alavya’da güne yogayla başlayabilir, uzun yürüyüşler yapabilir, Ovacık’taki mekânları keşfedebilir, bisiklete atlayıp Alaçatı sokaklarını dolaşabilirsiniz. (0232) 716 66 32



Burak Özberk, Hürriyet Seyahat yazarı

Şehirlere çok yakın

Richmond Nua Wellness-SPA, Sapanca



Sapanca Gölü’nün kıyısındaki otel sadece 14 yaş üzerindeki misafirleri kabul ediyor. Göl manzaralı 20 süit, 14 deluxe ve 97 superior odadan oluşan otel, Dünyanın En Lüks SPA’sı ödülünün de sahibi. Tesis, aynı zamanda ünlülerin şefi Stefan Jerkfelt’in menüleriyle Sevgililer Günü’nde farklı lezzetler sunuyor. Otelin, vejetaryen ve vegan mutfağı da var. Birkaç günlüğüne gittiğinizde Sapanca Gölü çevresinde yürüyüş ya da ATV ile safari turuna çıkabilir, Kartepe Kayak Merkezi’nde kış sporları yapabilirsiniz. (0264) 582 21 00



Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Kişiye özel programlar

Argos in Cappadocia, Kapadokya



Manzarasından odalarına Argos in Cappadocia’da sizi baştan çıkaracak çok şey var ancak böyle özel bir günde gidiyorsanız mutlaka ‘kişiye özel deneyimler’ adı altında düzenledikleri etkinliklere bir göz atın. Nostaljik otomobillerle yapılan tur bunlardan biri. Fazla turistik gelebilir, gelmesin. Yabancı bir arkadaşımın ısrarıyla sabahın erken saatlerinde katılıp arkamda balonlar ve yanımda 1970 model kırmızı Mustang ile en güzel Kapadokya fotoğraflarımdan birini çektirmiştim. Uçhisar’ın en fotojenik yerindeki otel açıldığı günden bu yana kaliteli yemeğe daima önem verdi. Menüde sektörün duayeni Rasim Özkanca’nın imzası var. Ayrıca her yıl Sevgililer Günü için gelenler otelde bir buket gülle karşılanıyor. (0384) 219 31 30



Canan Demiray, seyahat yazarı

Bağ rotasını takip edin

Hotel Caeli & Caeli Winery, Çanakkale



Kısa bir yolculukla romantik bir atmosfere hızla kavuşmak için Trakya’dan Gelibolu’ya bağ rotasına çıkmayı düşünebilirsiniz. Tekirdağ yakınlarına gelince sırasıyla Chateau Nuzun ve Barel Bağ Evi tadım için duraklarınız olabilir. İster tadım, ister öğle yemeği molası için Barbaros Bağevi’ne uğrayabilirsiniz. Gelibolu yolunda Ganos Dağı eteklerine vardığınızda Uçmakdere’nin doğası sizi büyüleyecek. Mavi ve yeşilin birleştiği dönemeçli yamaçların ardından üzüm ve zeytin bağlarıyla ünlü Mürefte yolunuzun üzerinde. Gelibolu’ya ulaştığınızda çağdaş sanat eserleriyle donanmış Hotel Caeli sizi Seçkin Pirim’in ‘Cennetin Kapısı’ eseriyle karşılayacak. Caeli’nde odalar isimlerini seçkin üzümlerden alıyor. Otelin SPA merkezinde kapalı havuz, macera duşları, farklı masaj odaları ve bakım seçenekleri var. Otelin gastronomi alanında iddialı olması cazibesinin bir parçası. Eğer hava çok rüzgarlı değilse Büyükkemikli Plajı, yarımadanın güneyindeki Ertuğrul Koyu ve Kabatepe Plajı’na doğru romantik yürüyüşler yapılabilir. Kilitbahir Kalesi ve de Aynalı Çarşı da ziyaret edebileceğiniz tarihi noktalar. (0286) 854 83 36



Bahar Akıncı, Seyahat yazarı

Zeytin ağaçlarının arasında...

Recif, Çanakkale



Önünüzde uzanan Ege Denizi, ardınızda yükselen Kaz Dağları, gurme lezzetler, zevkleri buluşturan ortak alanların yanı sıra konforlu özel alanlar… Otele adım attığınızda odaların açıldığı, zeytin ağaçlarının süslediği bir avlu karşılıyor sizi. Odaların iki tanesi standart olarak geçiyor. Kendilerine ait bahçesi olan 5 odanın dış alanlarında yaz aylarında soğuk, kış aylarında sıcak su konan jakuziler ve dinlenme alanları var. Otelin yakınındaki Troya Müzesi ve antik şehiri de mutlaka gezin. (0549) 256 02 56



Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini

Kaputaş’ın büyüleyici rengi

Doria Hotel&Yacht Club, Kaş



Kaş Marina’daki otelin 10 odası var. Sabah uyandığınızda müthiş bir manzara karşılayacak sizi. Güzel bir kış güneşi yakalarsanız otelin VIP yat turu hizmetiyle Kaş’ın eşsiz koylarını keşfedebilirsiniz. Sessiz Kaş sokaklarında yürümek de bu mevsimde çok keyifli. Kahvaltı için Doğal Anne Eli, yemek için lezzetli menüsüyle Bunbun, deniz ürünleri ve mezeleriyle Demeti en güzel seçenekler. Marinadaki Oxygen Bar günü batırmak için en güzel mekânlardan biri. (0242) 836 10 51