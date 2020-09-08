Aşiyan Müzesi Nerede? Aşiyan Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ünlü Türk şair Tevfik Fikret’in ev olarak kullanmış olduğu, daha sonra müzeye çevrildiği yer alan Aşiyan Müzesi, ilk olarak 1945 yılında ziyaretçilere açılmıştır.

Aşiyan Müzesi Nedir?

1906 ile 1915 yılları arasında Tevfik Fikret’in yaşadığı ev olan Aşiyan Müzesi, 1940’lı yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmıştır. Satın alınmadan önce belirli sürelerde eski halini korumuştur. Ancak eşinin maddi sıkıntılar yaşaması sonrasında müze, öğrencilere pansiyon olarak kiralanmıştır. Büyükşehir tarafından satın alınmasının ardından yaklaşık 5 yıl sonra özel düzenlemeler ile müze haline getirilmiş ve özel tören eşliğinde o yıllarda Edebiyat-ı Cedide adı ile açılmıştır.

1961 Yılına kadar Edebiyat-ı Cedide adı ile ziyaretçilere açık olan müze, 1961 yılında Tevfik Fikret ve ailesinin naaşlarının buraya taşınması sonrasında Aşiyan Müzesi adını almıştır. Naaşların taşınması sonrasında belirli dönem kapalı olan müze, çeşitli restorasyonlardan geçmiş ve 2012 yılında restore işleminin tamamlanmasının ardından tekrardan ziyarete açılmış ve günümüzde de açık olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Aşiyan Müzesi Nerededir, Hangi Bölge Ve İldedir?

Aşiyan Müzesi, Marmara bölgesindeki İstanbul ilindedir. Müze, İstanbul’un Avrupa yakasındaki Beşiktaş ilçesinde yer alan Bebek Mahallesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Aşiyan Müzesine Nasıl Gidilir?

Aşiyan Müzesine gitmek için 3 farklı yöntem bulunuyor. Müzeye gitmek için vapur, metro ve İETT otobüslerini kullanmak yeterlidir.

- Metro: Aşiyan Müzesine metro ile gitmek isteyen kişiler M6 Levent – Hisarüstü, Boğaziçi Üniversitesi metro hatlarını kullanmanız yeterlidir. İnecek olduğunuz yer Boğaziçi Üniversitesi durağıdır. Durakta inmenizin ardından yaklaşık 500 metre yürüme mesafesi sonrasında müzeye ulaşabilirsiniz.

- Otobüs: Aşiyan Müzesine gitmek için otobüs kullanacak olan kişilerin Aşiyan otobüs durağında inmeleri ve 200 metre kadar yürümeleri gerekiyor. Aşiyan Müzesine gitmek için kullanacak olduğunuz otobüs hatları 22 İstinye – Dereiçi- Kabataş, 22 RE Fatih Sultan Mehmet – Beşiktaş, 25 E Sarıyer – Kabataş, 40 Rumelifeneri – Garipçe – Taksim, 40 T İstinye Dereiçi – Taksim, 42 T Bahçeköy – Taksim şeklindedir.

- Vapur: Avrupa yakasındaki Aşiyan Müzesine vapur ile ulaşmak için Anadolu yakasında bulunan Beşiktaş İskelesine ve oradan da vapur ile karşıya geçmeniz gerekiyor. Karşıya geçtikten sonra otobüs yolu ile müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aşiyan Müzesi Nasıl Oluşmuştur?

İlk zamanlar şair Tevfik Fikret’in evi olarak kullanılan Aşiyan Müzesi, şair Tevfik Fikret’in ölümünden yıllar sonra İstanbul Büyükşehir Belediye’si tarafından eşinden satın alınmıştır. Satın alma işlemi sonrasında restore edilen ev, 1961 yılı itibari ile Aşiyan Müzesi adını almış ve ziyaretçilere açılmıştır.

Aşiyan Müzesi Özellikleri

Bahçesi ve içerisindeki odalarını gezebilecek olduğunuz Aşiyan Müzesinde toplam 9 adet gezilecek alan bulunuyor.

- Edebiyat-ı Cedide Bölümü: Tevfik Fikret’in yaşadığı dönemlerdeki dinlenme odası olan bölüm. Müze olmasının ardından ünlü şairin ve arkadaşlarının eserleri ile tabloları bu bölümde sergileniyor.

- Salon Bölümü: Müzenin giriş kısmında yer alan salon bölümünde ünlü şairin balmumu heykeli ziyaretçileri karşılıyor. Aynı zamanda salon bölümünde farklı eserlerde yer almaktadır.

- Yemek Odası: Burada Tevfik Fikret ve ailesine ait olan yemek ve masa gibi görseller yer alıyor.

- Abdülhak Hamit Tarhan Bölümü: Türk şairlerinden olan Abdülhak Hamit Tarhan’ın eserleri ve eşyalarının yer aldığı bölümdür. Şairin ölümü sonrası eşi tarafından belediyeye bağışlanan eşyaları burada sergilenmektedir.

- Şair Nigar Bölümü: Şair Nigar Hanımın eşyalarının yer aldığı alandır. Oğlu tarafından Müze için bağışlanmış olan eşyalar ziyaretçiler için sergileniyor.

- Mutfak Ve Çamaşırhane Bölümü: Eşsiz deniz manzarası bulunan mutfak bölümü ve onun yanındaki çamaşır odasının yer aldığı bölümdür. Çamaşır odasında kazan, makine ve davlumbaz gibi malzemeler yer alıyor.

- Bahçe Bölümü: Tevfik Fikret tarafından Müzenin bahçesine yaptırılan süs havuzu ve özel yürüyüş yollarının yer aldığı bölümdür.

Aşiyan Müzesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Birey ev olarak kullanılmış olan Aşiyan Müzesi, tarihi eserleri bulunan bir müzedir.

Aşiyan Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Aşiyan Müzesine girmek için herhangi bir ücret ödemeye gerek bulunmamaktadır.

Aşiyan Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Müzeye 09.00 ile 16.00 saatleri arasında giriş yapabilirsiniz. Müze Pazartesi günleri ve resmi tatil günleri dışında her gün açıktır.