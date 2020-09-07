Aşıklar Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Nebiler Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Peri Padişah kızı Sümeyra ile Yörük Ali'nin aşkını hissettiren Aşıklar Şelalesi, binlerce aşığın görmek ve gezmek istediği yerlerin başında geliyor. Doğal ve aşk hikayelerine konu olan Aşıklar Şelalesi, İzmir ilinin Dikili ilçesine bağlanılan Nebiler Köyünde bulunmaktadır. Aşıklar Şelalesi, aşıkların sevdasına konu olduğundan, her yıl binlerce turist ve âşık tarafından ziyaret edilmektedir.

Aşıklar Şelalesi Nedir?

Aşıklar Şelalesi, İzmir’in en güzel tatil yerleri arsında yer alan bir tatil yerdir. Sümeyra ile Yörük Ali’nin aşkını hissettiren bu şelale, binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi ile bir tatil yerine çevrilmiştir. Ufak ve büyük mağaraları ile doğal güzelliklerle bütünleşmiş patika yollarının olması, tam bir tatil havasını hissettirmektedir. Aşıklar Şelalesi İzmir ilinin, Dikili İlçesine bağlı Nebiler Köyünde yer almaktadır.

Aşıklar Şelalesi Nerdedir, Hangi ve Bölge ve İldedir?

Aşıklar Şelalesi Türkiye’nin Ege bölgesinde bulunan İzmir ilinin Dikili ilçesine bağlı olan Nebiler Köyünde yer almaktadır. Tatil bakımından güzel bir konuma sahip olan İzmir, Aşıklar Şelalesi ile her yıl daha fazla turist ve aşığın ziyaretlerine açık hale gelmiştir.

Aşıklar Şelalesine Nasıl Gidilir?

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Aşıklar Şelalesine özel aracınız ya da il içinde bulunan belediye otobüsleri ile de gidebilirsiniz. Eğer özel aracınız ile gitmek istiyorsanız, İzmir iline giriş yaptıktan sonra Dikili- Ayvalık Karayolunu takıp etmeniz ve ardından Nebiler Köyü tabelasından sağa dönerek, 3 km'lik yolu gittikten sonra karşınıza Aşıklar Şelalesinin 800 metre kaldığını gösteren bir tabela ile karşılaşacaksınız. Bu tabeladan 800 metre daha ileriye gittiğinizde, kendinizi Aşıklar Şelalesinin doğal ve harika tesisinse bulacaksınız. Belediye otobüsleri ile gitmek istiyorsanız, İzmir’e gittikten sonra Aşıklar Şelalesine giden Belediye otobüsüne binerek, direk aşıklar şelalesinde inebilirsiniz.

Aşıklar Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Aşıklar Şelalesinin oluşumu, rivayetlere göre Yörük Ali’ye gönlünü kaptıran Peri Padişahın kızı Sümeyra’nın büyük aşklarının bir ömür sürmesi ve hiç ayrılmamaları için, Tanrı’ya yaptıkları dualar neticesinde, Tanrının onları bir Şelaleye dönüştürmesi ile hiç bir zaman ayrılmamalarını sağlamıştır. Bu şelale bundan dolayı Aşıklar adını almıştır.

Aşıklar Şelalesi Özelikleri

Aşıklar Şelalesi, Peri Padişah kızı Sümeyra ile Yörük Ali'nin ayrılmaması için Şelaleye dönüştürülmesi, binlerce aşığın ziyaret etmesine ve sevdikleri ile ayrılmamak için dualar etmesine neden olmuştur. Daha sonraları Tatil yerine dönüştürülerek binlerce kişinin bu doğa üstü şelalede güzel vakitler geçirmesini sağlamıştır. Ayrıca Aşıklar Şelalesinin tam yanına yaklaşmak için 92 basamak aşağı inmek gerekir. Bu şelale deniz seviyesinden 271 metre yüksekliktedir. Ayrıca şelale önünde oluşan göl, yaklaşık 1 metre derinliğindedir.

Aşıklar Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Aşıklar Şelalesi, geçmiş zamanlarda iki aşığın aşkına konu edindiği için, Tarihi yerler arsında yer almakta ve böylece Aşıklar Şelalesinin bir tarihi eser olduğunu söylemek daha doğru olur. Ayrıca tarihi eser konumunda yer alan bu şelale, her yıl binlerce turistin ziyaret etmesini sağlıyor.

Aşıklar Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Şelaleye araç ile giriş yaptığınızda 15 TL otopark ücreti alınıyor. Ancak Şelale tesisine giriş yaptıktan sonra, tesis içinde 50 TL ve üzeri yaptığınız alışverişte, otopark ücreti için alınan ücret geri verilmektedir. Şelale içinde alış veriş yaptığınızı ise alış veriş esnasında verilen fişler ya da makbuzlar ile kanıtlamaktadır. Şelaleye giriş ücretleri öğrenciler için, daha farklı uygulamalar sunulmaktadır. 2020 yılına göre öğrenci girişleri 10 TL olmaktadır. Ayrıca içerde alışveriş yapma zorunluluğu yoktur.

Aşıklar Şelalesi Giriş Saatleri (2020)

Aşıklar şelalesi her gün ziyaretçilere açıktır. Ancak Şelaleye giriş yapabilmek için 8.00 ila 19.00 saatleri arasında ziyaret işleminizi sağlamanız gerekir. Aksi halde giriş yapmazsınız. Çünkü 19.00 sonra Şelale ve çevresi temizlenmektedir. Çünkü binlerce kişinin ziyaret ettiği bu şelalenin her gün temizlenmesi gerekir.

Aşıklar Şelalesinin Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Aşıklar Şelalesinin efsanesi, bir rivayete göre Peri Padişahının kızı Sümeyra, ölümlü olan Yörük Ali’ye aşık olmasından sonra, Yörük Ali'de Sümeyra'nın aşkına karşılık verir. Fakat kızının bir ölümlü ile evlenmesine karşı gelen peri padişahın öfkesi, bu iki aşığın ayrılmamak için tanrıya dua etmelerinin ardından, bu iki aşığın hiç bir zaman ayrılmaması için, Tanrının onları bir Şelaleye dönüştürmesidir.