Aruba'da bitmeyen yaz

Cuma



13.00 Kumsal keyfi

Eğer Aruba’ya geldiyseniz muhtemelen önceliğiniz kumsallar, öyleyse zaman kaybetmeyin. Oranjestad kruvaziyer terminaliyle lüks Palm Beach arasında yer alan Eagle Beach adanın, hatta belki de Karayipler’in en güzel kumsalı ve denizine sahip alanlarından biri. Kumsalın en kuzeyindeki kıvrımlı ‘divi divi’ ağacının önünde selfi çekmeyi ihmal etmeyin. Günbatımına doğru Bucuti & Tara Beach Resort ‘a gidin. Kumsaldaki iskemleler otel müşterilerine ait olsa da barda oturup, cin tonik eşliğinde palmiyelerin arasından kaybolan güneşi izleyin.

19.30 Aruba mutfak terimleri

Ağaçların altındaki Papiamento’da Aruba mutfağından lezzetleri keşfe çıkın. Geleneksel evden dönüştürülen restoranda masalar ortadaki havuzun çevresine sıralanmış. Mönüdeki keshi yena, bir tür fırında tavuk... Zeytin, üzümle pişirilip üstüne peynir rendeleniyor, sıcak taş üstünde servis ediliyor. Rezervasyon tavsiye edilir. İki kişi ortalama 600-900 lira.

Cumartesi



08.00 Tropik sporlar

Aruba’da cumartesi sabahları hareketli olur. Rüzgar sörfü ya da kite-surfing için olduğu gibi dalış ve şnorkelle yüzmek için de erken kalkmakta yarar var. Hadicurari Beach sörf için ideal nokta. Aruba Active Vacations’ta iki saatlik başlangıç düzeyi ders 360 lira. Deniz gözlüğünü takıp suyun altındaki rengârenk dünyayı seyretmek isteyenler Mangel Halto plajına gidiyor. Dalgıçlar ise iki uçak ve Antil gemisi batığını merak ediyor çoğunlukla...









11.30 Izgara ve daha neler neler

ABC Adaları’nda (Aruba, Bonaire and Curaçao) pirzola çok seviliyor. En iyi ızgara restoranlarından Babyback Grill, Oranjestad’in merkezinde. Uygun fiyatlı açık hava restoranı, denizden sonra buz gibi Amstel birası eşliğinde öğlen yemeği için ideal. Eski Aruba şarkıları eşliğinde ızgaradan yükselen duman iştah açıyor. Pirzolanın yanında macaroni salatası istemeyi unutmayın. İki kişi ortalama 180 lira.

12.30 Kaynağından aloe vera

Kumsalda geçirdiğiniz günden sonra güneşte yanan cildinize Aruba’da üretilen aloe vera ile bakım yapın. Öncesinde ‘Aruba Aloa Fabrikası ve Müzesi Turu’na katılın. Aruba Aloe adanın en ünlü firması, her yerde mağazası var. Firmanın düzenlediği ücretsiz turda bitkinin yetiştirilmesi, hasadı, üretim sürecine tanık olacaksınız. Mağazalarından dostlarınıza şık hediyelikler de alabilirsiniz.

13.30 Dere tepe Aruba

Otomobil kiralayıp Aruba’nın kıyısını köşesini keşfe çıkmak çok eğlenceli. Adanın Noord isimli yüksek bölgelerini gezmeye çıkmadan Super Food Plaza’dan piknik malzemesi alın. Daha sonra direksiyonu ünlü Palm Beach tarafına kırın. Gece bu bölge eğlence merkezine dönüşüyor. Sahil yolunu izleyip plaj manzaralarını seyrederek California Sand Dunes’a kadar gidin. Burada kum tepeleri ve kayalıklar arasından denizi seyredin. California Feneri’nin 127 basamaklı kulesine tırmanıp kuşbakışı çevreye bakın. Susadıysanız deniz fenerinin girişindeki Faro Blanco Restaurant’ta mola verip Noord’u panoromik olarak seyrederken bir kadeh şarap yuvarlayın.

18.00 Ayak parmaklarınızı ıslatın

Romantik akşam yemeği için güneye, Savaneta’ya gidin. Kumsaldaki masalar da denizin içindekiler de günbatımında öyle cazip lezzetlerle donatılıyor ki, manzara öyle güzel ki meraklıları rezervasyonsuz gelmiyor. Mısırın krema halini aldığı karides çorbasını deneyin. Daha sonra günün balığını sorun. İki kişi yaklaşık 650 lira.









Pazar

07.00 Hollanda kahvaltısı

Oranjestad ‘den Arikok Ulusal Parkı’na giderken rastlayacağınız Huchada, Hollanda ve Venezuela çöreklerini bulabileceğiniz küçük bir fırın. Etli, peynirli ya da tavuklu geleneksel çöreğin, zeytinli üzümlü ekmeğin yanı sıra waffle da yapıyor. Yanında kahve ya da taze sıkılmış tropik meyve suyuyla kahvaltının keyfini çıkarın. İki kişilik kahvaltı 97 lira.

08.00 Arikok Ulusal Parkı

Adanın yegane ulusal parkı toplam yüzölçümün yüzde 20’sini kaplıyor. Bu alan yer şekilleri açısından farklılık gösteriyor. At sırtında, ciple gezebilir ya da huzur içinde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Ziyaretçi Merkezi’nde çok sayıda rehber yardım için bekliyor, hatta önceden rezervasyonla ücretsiz tur düzenliyor. Eğer çocuklarınız yanınızdaysa onları adanın enerjisini sağlayan rüzgar güllerine ve ayaklarının arasında balıkların dolaşacağı göle götürün. Giriş 70 lira, çocuklar ücretsiz.

13.00 Balıkçının ağından sofraya

Park girişine otomobille 20 dakika uzaklıktaki popüler balık restoranı Zeerovers , okyanusa uzanan iskelesinde yerel balıkçıların getirdiği deniz ürünlerini pişiriyor. Mönü günün balıklarına göre değişiyor. Ton balığı, Venezuela karidesi, Aruba wahoo’su çoğunlukla bulunan türler. Tüm yemekler yağda kızartılarak hazırlanıyor. Yerel Balashi birasını alın, yemeğinizle midenize yuvarlayın. İki kişi ortalama 200 lira.

15.00 Volta ve alışveriş

Yüksek binalı tatil köylerinin kalabalığından uzaktaki küçük ve sakin San Nicolas köyü, 2. Dünya Savaşı’nde müttefik donanmasının uğrak yeriydi. Boşalan binalar ressamlara ilham verdi ve duvarlar açık hava sergisine dönüştü. Endüstri Müzesi’nde yerel tarihle ilgili bilgi aldıktan sonra Cosecha’da yerel sanatçıların mozaik, resim, posta kartı, kıyıdan toplanan dallarla yapılan heykellerinden hediyelikler seçin. Ödediğiniz fiyatın tümü sanatçıya veriliyor. Turunuzu ünlü Charlie’s Bar’da, birbirinden renkli şahsiyetler arasında bir kadeh yuvarlayarak tamamlayın.

18.00 Günbatımıyla veda

Bebeklerin bile yüzebileceği kadar durgun Baby Beach adanın güney ucunda, San Nicolas’ın biraz ilerisinde. Suyu kristal berraklığında, dalgalardan eser yok. Adanın doğasına burada gün batımını seyrederek veda edin.