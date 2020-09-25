Artvin'in İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Artvin'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Film ve dizilere konu olan doğal güzellikleri kadar tarihi yapıları ile de etkileyici bir Karadeniz turu sunan Artvin, dünya çapından gelen doğa gezginlerini ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistler Artvin'in sıcak insanlarını da çok beğeniyorlar. Artvin, kendine hayran bırakan bir şehirdir.

Artvin İlçeleri

Artvin ilinin, merkez dahil toplam dokuz adet ilçesi bulunur. Bu ilçeler; Ardanuç, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Merkez, Murgul, Şavşat, Yusufeli ve merkezdir. Önceleri belde olan Kemalpaşa, 25 Ağustos 2017'de Artvin'in ilçeleri arasında katılmıştır. İlçelerin, ulaşım ağları karayolu ile sağlanmaktadır. Hopa ilçesinde liman bulunmaktadır. Fakat bu liman sadece yük taşımacılığı için kullanılmaktadır. En yakın havaalanları ise Erzurum ve Trabzon'da bulunmaktadır.

Artvin Hangi Bölgede?

Artvin, Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde bulunur. Karadeniz'e kıyısı olan bir ilimizdir. Türkiye'nin Gürcistan ile olan sınırında yer alır. Bu sınırın kuzeydoğu köşesini oluşturur. Artvin, Çoruh nehri ve derin vadileri ile çevrelenmiştir. Artvin'in doğusunda Ardahan ve güneyinde Erzurum illeri bulunurken, batısında ise Karadeniz bölgesinin bir başka ili olan Rize vardır.

Artvin'de Gezilecek ve Tarihi Yerler

Artvin; heybetli dağları, yemyeşil ormanları, serin yaylaları, krater gölleri ve beş bin yıllık tarihi miras ile yeryüzünün cennet köşelerinden biridir. Artvin'de gezilip görülmesi gereken birçok yer mevcuttur.

İşte yeryüzü cennetinin mutlaka görün denilen saklı hazineleri;

1- Karçal Dağları: Karçal dağları, Türkiye'nin kuzeydoğu ucunda Artvin'de yer alırlar. Çoruh vadisi, Berta vadisi ile Gürcistan sınırına kadar uzanan Karçal Dağlarının en yüksek noktası 3429 metre olarak ölçülmüştür. İçinde buzul göllerini ve buzulları görebileceğiniz bu görkemli dağlar, doğa sporları için bulunmaz bir alandır. Özellikle trekking en çok yapılan sportif aktivitelerin başında gelmektedir. Kaçkal dağları, zengin biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatı ile ilgi çekicidir.

2- Tekkale Köyü: Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı etkileyici bir köy. Ceviz ve kiraz ağaçları ile bezeli şirin bir yerleşimdir. Eski zamanlarda Dört Kilise adı ile tanınmıştır. Bu adın verilme nedeni ise köyde bulunan dört kilisedir. Onuncu yüzyıla ait oldukları bilinmektedir. Köyde yer alan Tekkale manastırı kesinlikle görülmesi gereken tarihi bir yapıdır.

3- Barhal Çayı: Altıparmak çayı adı ile de tanınmaktadır. Kano ve nehir kayağı için son derece elverişli olup doğa turizmi ile yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekmektedir. Barhal çayının etrafı yüksek dağlar ile çevrilmiştir. Barhal çayının kaynağı, Kaçkar dağlarının güney yamaçlarıdır. En son Çoruh nehrine doğru akar.

4- Satlel Kalesi: Kale, Şavşat ilçesine iki kilometre mesafedeki Söğütlü Köyündedir. Moloz taşlardan inşa edilmiştir. Kale, Bagrat Krallığınca yaptırılmıştır. Dokuzuncu yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Evliya Çelebi'nin dünyaca ünlü eseri Seyahatname kitabında da yer almıştır.

5- Borçka Karagöl: Artvin denilince ilk akla gelen doğa harikalarından biridir. Artvin'in saklı cennetlerindendir. Dünyanın en güzel gölleri arasında anılır. Heyelan gölüdür.

6- Beyazsu Yaylası: Artvin'i Artvin yapan unutulmaz yaylalardır. Borçka ilçesinde bulunur. Karçal Dağlarının eteklerinde etkileyici bir doğa manzarasına hakimdir. Yıldız gölüne yakın olması da ziyaret edenleri memnun eden bir ayrıcalıktır. Yaylada bir kayadan köpürerek çıkan su yaylaya ismini vermiştir.

7- Ortacalar Çifte Köprü: Ortacalar bölgesinde görülmesi gereken Çifte Köprü, Artvin'e gelenleri kendine çeken bir yapıdır. Köprünün yapılış tarihi 18. yüzyıl olarak bilinmektedir. Köprüye, ilçeden on beş dakika gibi kısa bir sürede rahatça ulaşılabilmektedir.

8- Macahel: Macahel, Borçka ilçesine bağlı altı ayrı köyden oluşur. Bakir doğası ile büyüleyici bir ormanlık alandır. Doğa tutkunları için vazgeçilmez bir gezi adresidir. Bölgeye ulaşım zordur. Kar yağdığı zamanlarda en az altı ay kar yerde kalmaktadır.