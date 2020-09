Arsuz Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Arsuz Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Akdeniz'in tertemiz ama dalgalı sularının, sakinleştiği bir plajda güzel ve keyifli bir yaz tatili geçirmek istemez misiniz? Eğer isterseniz Arsuz Plajı tam size ve ailenize göre. Sımsıcak ince kumu, tertemiz suları, upuzun sahil şeridi ve parlayan güneşi ile Arsuz Plajı, hayatınıza ve anılarına farklı bir renk katıyor. Tek yapmanı gereken gezi rotanızı Arsuz'a çevirmek.

Arsuz Plajı Hakkında Bilgi

Arsuz Plajı, bulunduğu bölgedeki denize girilmeye değer, eşsiz güzellikteki doğal plajlardan biri. Plaj, deniz suyunun sıcak olması itibari ile özellikle sıcak suda yüzmeyi seven kişilere hitap ediyor. Plajın yakınlarında dalga kıran mevcut olduğu için dalga olmayan sakin bir deniz yapısına haiz plaj, durgun sularda yüzmeyi tercih edenlerin uğrak mekanları arasında. Dalgasız, sakin bir denizde yüzmek hem daha az yorucu hem de daha keyifli olacağından diğer plajlardan bu niteliği ile bir adım daha ön plana çıkıyor.

Arsuz Plajı sadece deniz ve güneşin tadını ailesi ve sevdikleri ile doyasıya çıkarmak isteyenler için değil aynı zamanda bölgenin yer şekillerini, doğasını ve denizini yakından tanımayı arzu edenler içinde mutlaka keşfedilmesi gereken bir plaj. Güneye doğru gezi rotasını çizenler, Arsuz Plajı'na durak noktalarında yer açmayı ihmal etmiyorlar.

Hayatın stresinden sizleri uzaklaştırarak doğa il iç içe neşeli ve eğlenceli aynı zamanda dinlendirici zamanlara sunan bu güzel plaj çevresinde özellikle sahil kesiminde yer alan kafe, bar ve restoranları ile birlikte bulunduğu coğrafyaya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerine en iyi şekilde hizmet veriyor. Huzur yakalamak ve en etkileyici doğa manzaralarını yakalamak için nadir güzellikleri bünyesinde barındıran Arsuz Plajı, görmeyenler için gezi listelerine dahil edilmesi gereken bir tatil yeri.

Arsuz Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Arsuz Plajı'na gitmeyi planlayan gezginler ve tatilciler, plajın yerini merak ediyorlar. Arsuz Plajı, ülkemizin gözde turizm, kültür ve gastronomi kenti Hatay il sınırlarında yer alıyor. Hatay'a yolu düşenlerin yapması gereken ise Arsuz ilçesine doğru yol almak. Arsuz Plajı, İskenderun merkezine oldukça yakın bir konumda. Yaklaşık olarak 35 kilometre uzaklıkta. Arsuz- Antakya arası ise 45 kilometre.

Arsuz Plajı'na gelmek isteyenler özel araçları, kiraladıkları araçlar ya da toplu taşıma aracılığı ile kolaylıkla ve kısa sürede plaja erişim sağlayabilirler. İskenderun ve Hatay il merkezinden hareket eden minibüsler ile plaja gelebilirler. Özel araç kullananlar ise E91 ve İskenderun Arsuz güzergahı üzerinden Arsuz Plajı'na ulaşabilmektedir. İstanbul- Arsuz arası 1090, Ankara- Arsuz arası ise 840 kilometre olup büyükşehirlerden çok sayıda insan ailesi ile birlikte Arsuz Plajı'na gelmektedir.

Arsuz Plajı Özellikleri

Arsuz Plajı, oldukça uzun bir plajdır. Bu özelliği ile her yıl birçok insanı kumsalında ağırlayabilmektedir. Sahil yürüyüşleri açısından da elverişli bir yapıya haizdir. Denizi berrak ve temizdir. Plajı, ince kumdan oluşmaktadır. Koyu renkli siyahımsı görünen kumları ile ilgi çekmektedir. Deniz tabanı da ince kumlardan oluşmaktadır. Sığ denizi çocuklu aileler tarafından ve acemi yüzücüler açısından bir hayli beğenilmektedir. Sahil boyunca sıralanan et ve balık lokantaları ise her türlü damak zevkine hitap eden zengin menü içerikleri ile tatilcilerden yüksek notlar almaktadır.

Arsuz Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Arsuz Plajı ve çevresinde kamp yapmaya uygun doğal sahalar bulunmaktadır. Arsuz Plajı, kamp için herhangi bir ücret almamaktadır. Çadır ve karavan için konaklama yerleri, yürüyüş parkurları, denize girme alanları, duş, soyunma kabinleri, duş, şezlong, elektrik, wi-fi, yiyecek ve içecek satın alabileceğiniz işletmeler plaj ve çevresinde vardır. Pansiyonlarda konaklamayı düşünenler için ise plaj yakınlarında kaliteli ve güvenilir tesisler yıllardır hizmet veriyor.

Arsuz Plajı Giriş ücreti (2020)

Arsuz Plajı'nda günübirlik denize girmek isteyenler halk plajına giriş için 15-TL ücret ödemektedir. Bölgedeki otel plajlarında ise bu ücret tarifeleri 30-TL'ye kadar çıkmaktadır. Bu sebeple Arsuz Halk Plajı, ekonomik bir plaj olarak tercih edilmektedir. Hafta sonları ve yaz aylarında çok kalabalık olan plaja erkenden gitmemeniz durumda yanınıza mutlaka hasız ve şemsiye götürmeniz önerilmektedir.