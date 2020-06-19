Arjantin'in şehirleri neler? Arjantin başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Arjantin resmi adıyla Arjantin Cumhuriyeti olan bir ülkedir. Coğrafi konumu Güney Amerika olan Arjantin Dünya'nın en güzel ülkelerinden biridir. Arjantin okyanusa kıyısı olan bir ülke olduğundan dolayı ülkede özellikle yaz mevsiminde pek çok turist olmaktadır. Arjantin Pesosu ülkenin resmi para birimidir. Nüfusu itibari ile Güney Amerika kıtasının en kalabalık ülkelerinden biridir. Arjantin'in resmi dili yoktur. Ülkede ulusal dil olarak yaygın bir şekilde İspanyolca konuşulmaktadır. Başkanlık sistemi federal cumhuriyeti ile yönetilen ülke senato ve temsilciler meclisi bulunmaktadır.

Arjantin'de trafik akışı sağ taraftan akmaktadır. Ancak tren yolu istisna olarak sol taraftan akmaktadır. Ülkede yaşayan pek çok kişi ya İspanyol ya da İtalyan kökenlidir. Arjantin insani gelişme endeksi bakımından çok yüksek endekse sahip bir ülkedir. Ülke Güney Amerika'nın en hızlı gelişen ülkeler arasındadır. Arjantin yüzölçümü ile Dünya'da en büyük sekizinci ülke konumundadır. Arjantin nehir ve göller bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Arjantin alan adı ise ".ar" şeklinde bitmektedir. Ülkede UNESCO Dünya mirasları listesine ait doğal yapılar da yer almaktadır.

Arjantin toplam 23 eyalete bölünmüş bir ülkedir. 23 eyaletten oluşan ülke Amerika kıtasının keşfinden sonra Avrupalıların kıtaya gelmesi ile birlikte iyice gelişmiştir. Bor, gümüş, toryum, krom, bakır ve altın bakımından ülkenin yer altı kaynakları oldukça gelişmiştir. Arjantin kıyı şeridi oldukça uzun bir ülkedir. Ülke İspanyol imparatorluğundan 1816 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.

Arjantin'in Şehirleri Neler?

- Buenos Aires

- Cordoba

- Rosario

- Mendoza

- Ushuaia

- Bariloche

- Santiago Del Estero

- La Plata

- Puerto Uguazu

- El Calafate

- Mar Del Plata

- Salta

- San Miguel de Tucuman

- Bahia Blanca

- Trelew

- San Salvador de Jujuy

- Rio Cuarto

- Rio Gallegos

- Neurquen

- Viedma

- Puerto Madryn

- San Fernando del Valla de Catamarca

- Parana

- General Roca

- Ticara

- San Isidro

- Comodoro Rivadia

- Quilmes

- Pinamar

- San Martin de los Andes

- San Martin

- Esquel

- Posadas

- Resistencia

- Santa Rosa

- San Juan

- Tigre

- Rawson

- San Rafael

- El Challefen

- Tandil

- Villa La Angostura

- Ezeiza

- Merlo

- Avellaneda

- El Palomar

- Cosquin

- Gueleguaychu

Arjantin'in Başkenti Neresidir?

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'dir. Buenos Aires Güney Amerika'nın en büyük ikinci şehri olma özelliğini taşımaktadır. Şehir ayrıca 2.9 milyonluk nüfusu ile en kalabalık nüfusa sahip şehirler arasında yer almaktadır. Buenos Aires Capital Federal olarak da ifade edilen bir şehirdir. Şehir 1536 yılında kurulmuştur. Kentte pek çok milletten insan yaşamaktadır. Yoğun olarak ise İspanyol ve İtalyanlar yaşamaktadır.

Arjantin'in Nüfusu Kaçtır?

Arjantin'in toplam nüfusu 44.5 milyondur.

Arjantin'in Yüzölçümü Ne Kadardır?

Arjantin'in yüzölçümü 2.780.000 kilometre karedir.

Arjantin'in Telefon Kodu Nedir?

Arjantin'in telefon kodu +54'dür.

Arjantin'in Posta Kodu Nedir?

Arjantin'in posta kodu B1675'dir.