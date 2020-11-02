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Ardahan Posof ilçesinde sonbahar bir başka güzel
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Ardahan Posof ilçesinde sonbahar bir başka güzel

Ardahan’ın Posof ilçesi sonbaharın gelmesiyle rengarenk görünüme kavuştu.

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Posof ilçesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengarenk tonlara bürünmeye başladı.

Ardahan Posof ilçesinde sonbahar bir başka güzel


Posof ilçe sınırları içerisinde bulunan binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü. Ağaçlar yeşil, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı.

Ardahan Posof ilçesinde sonbahar bir başka güzel


Çambeli köyü sınırları içerisinde bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen ‘Dipsiz Göl’ doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor. Buraya gelen vatandaşlar doğanın sunduğu renk cümbüşünün tadını çıkararak temiz hava soluyor. İlçe, dört mevsimde de manzarasına doyulmuyor. Posof, mevsimine göre ilkbahar ve sonbaharda güzelliklere bürünüyor.

Ardahan Posof ilçesinde sonbahar bir başka güzel


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