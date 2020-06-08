Aras Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Aras Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Aras nehri konumu ve özellikleri bakımından ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Nehirler arasında merak edilen ve araştırılan bir nehir olan Aras nehri Bingöl dağlarının Erzurum ili sınırları içerisinde kalmaktadır.

Aras Nehri Nerede?

Aras nehri Bingöl Dağları ve Erzurum içerisinde kalan kuzey yamaçlardan doğar. Tekman Yaylasının sularını toplayan Aras nehri Sakaltutan Dağlarının doğusunda yer alan havza içerisinden kuzey bölgesine akmaktadır. Derin ve Sarp Mescitli Boğazını geçer ve Pasinler Ovasına inerek Yukarı Pasinler Havzasının sularını toplar. Artından Hasankale Çayını da alarak kuzey doğu yönüne akmaktadır. Erzurum ve Kars Platosundan Ermenistan'ın sınırlarına ulaşır. Aras nehri Türkiye- Azerbaycan, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-İran sınırının bir bölümünü oluşturmaktadır. Son olarak Azerbaycan Kula nehrine dökülür.

Aras Nehir Nereden Doğar ve Nereye Dökülür?

Aras nehri ülkemizden doğar ve ülke sınırları dışında kalan Azerbaycan'a dökülmektedir. Ülkemizde Erzurum il sınırları içerisinde kalan kuzey yamaçlarından doğar. Pek çok yerden geçerek Azerbaycan'ın Kura nehrine karışır ve Hazar Denizine dökülür. Böylece nehrin toplam uzunluğunun 548 kilometrelik kısmı ülkemiz sınırları içerisinde yer almaktadır.

Aras Nehri Özellikleri

Diğer nehirlerde olduğu gibi Aras nehrinin de kendine özel özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri itibari ile ülkemizde önemli bir yere sahip olan Aras nehri ülkemizden doğan ve ülke sınırları dışarısına dökülen nehirler arasında yer almaktadır. Aras nehri özellikleri şunlardır:

- Ülkemizden doğup başka bir ülkeye dökülen nehirlerden birisidir.

- Azerbaycan'da yer alan Kura nehrine karışır ve Hazar Denizine dökülür.

- Uzunluğu 1.072 kilometredir.

- Aras nehrinin yarısından biraz fazlası ülkemiz toprakları içerisinde yer almaktadır.

- Aras nehrinin havzası 102 kilometredir.

- Aras nehrinin debisi ise ortalama 285 metre küptür.

- Nehir üzerinde 14 adet hidroelektrik santrali bulunmaktadır.

- Aras nehri ülkemizin önemli nehirleri arasındadır. Bunun yanında Kafkasların da en önemli nehirlerinden birisidir.

- Aras nehrinde Rafting sporu yapılmaktadır.

Aras Nehrinin Uzunluğu

Aras nehrinin uzunluğu toplamda 1.072 kilometredir. Topraklarımızda kalan bölümün uzunluğu ise 548 kilometredir.