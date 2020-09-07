Arapapıştı Kanyonu Nerededir? Arapapıştı Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Arapapıştı Kanyonu eşsiz renkleriyle oldukça dikkat çeken eşi benzeri olmayan, tarihi ve içerisinde özel kültürel doku bulunduran bir yerdir. Özel turizm alanı olan bu yer, Aydın’da yer almaktadır.

Arapapıştı Kanyonu Nerededir?

Arapapıştı Kanyonu Denizli, Muğla ve Aydın il sınırları etrafında bulunan bir kamyondur. Aydın ilinde yer alan bu yer Aydın şehir merkezine 90 kilometre öte uzaklıkta yer almaktadır. Son zamanlarda adından oldukça söz ettiren bu yer, yenidünya harikaları arasındadır. Sit alanı olan bu yere, herhangi bir şekilde yerleşim yapılmamaktadır. Özel yapısı sayesinde ziyaretçileri büyüleyen bu alan, son dönemlerde turistlerin akın ettiği yerlerden biridir.

Arapapıştı Kanyonu Oluşumu

Arapapıştı Kanyonu üzerinde geniş bir ova yer almaktadır. Bu alanın kendi içerisinde efsanevi bir hikaye yer almaktadır. Hikayeye göre Arapapıştı Kanyonu çevresinde bir Arap erkek çocuğu bulunmaktadır, ovada çalışan bu çocuk sürekli olarak su taşımaktadır. Bu Arap erkek çocuğu kanyona gidiyor ve ayağının bir kısmını kanyona uzatıyor. Daha sonrasında ise su kabına su dolduruyor ve nehirden biraz toprak alıyor. Bu hikayeden yola çıkarak, koyun ismi Arapapıştı Kanyonu olmuştur.

Bizans döneminde ismi konulan bu kanyon, dünya harikaları arasına girmektedir. İçerisinde birçok güzellik bulunduran bu alan, çeşitli aktiviteler için oldukça elverişlidir. Arapapıştı Kanyonu üzerinde Kemer Barajı yer almaktadır. Kemer Barajı günümüzde sulama amacıyla kullanılmaktadır, genel olarak sıcak havalarda bu bölgedeki sular çekilmektedir.

Bozdoğan bölgesinde bulunan bu kanyon yıllar içerisinde aşınarak oluşmuştur. Milattan Önce 5. yüzyıla ait olduğu düşünülen Kaya Mezarları’da bu alan etrafında bulunmaktadır. Bununla beraber etrafında da kaya manastırı olduğu düşünülmektedir. Pers Medeniyetine bağlı olan bu yapı birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Bu kanyon etrafında kamp yapılabilir aynı zamanda da kişiler gezi ve doğa sporlarını da bu kanyon etrafında gerçekleştirebilir.

Arapapıştı Kanyonu Özellikleri

Arapapıştı Kanyonu 380 metre yüksekliğinde bulunmaktadır ve kanyon ortalama 6 kilometre uzaklığına sahiptir. Arapapıştı Kanyonu’nun derinliği ise ortalama 50 metredir. Yaz aylarında 30 metreye kadar düşen bu kanyon kişilerin rahatlıkla gidebileceği alanlardan biridir. Yaz aylarında içerisinden su çekilmesi yüzünden, özellikle sonbahar aylarında gidilmesi daha uygun bir yerdir.

Doğal güzellikleriyle büyüleyen bu yeri uzun süre gezerek keşfedebilirsiniz. Antik Devirlerden beri bulunan bu kanyon özellikle son dönemlerde yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Kişiler Kemer Barajı üzerinden tekne turlarına katılarak bu kanyonu gezebilirler.

Arapapıştı Kanyonu Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Arapapıştı Kanyonu Aydın şehir merkezinden 90 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Yetişkinler bu kanyona 30 Türk Lirası karşılığında girebilirler. Öğrenci olanlar ise 15 Türk Lirası karşılığında bu kanyona giriş yapabilirler. 12 ay ziyaret edilen bu alanın tam bir giriş saati bulunmamaktadır. Kanyona kısa yoldan gitmek isteyen kişiler Çine içerisinde kısa sürede ulaşım sağlayabilirler.

Özel bir alana sahip olan bu yapıların etrafında ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirsiniz. Yürüyüş, doğa sporları ve benzeri etkinlikler bu kanyon etrafında tamamen ücretsiz olarak yapılmaktadır. Seyir tepesi ve antik mezarlıkları bulunan bu alanda aynı zamanda da konaklayarak bol bol fotoğraf çekilebilirsiniz. Zevkle gezilebilecek olan bu kanyonu da tekne turuyla gezebilirsiniz.