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Hürriyet
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Araç üstünde çadırlı tatil
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Araç üstünde çadırlı tatil

Antalya'nın Demre ilçesinde yaşamını sürdüren Mustafa Ünal (41), arazi aracının üstüne kurduğu ilginç çadırıyla doğada tatil yapıyor.Demre'de bir gübre bayisinde çalışan 2 çocuk babası Mustafa Ünal, dağlara çıktığı arazi aracının arkasına bir düzenek kurdu.

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 Demirden kurduğu düzeneğin üzerine 3,3 metrekarelik bir çadır yerleştirdi. Düzenek kaldırıldığı zaman çadır yerden 3 metre yükseklikte çadır açılıyor.  Yere kurulan merdivenle, çadıra çıkılıyor. Çadırda Ünal, eşi ve iki çocuğu ile geceleyebiliyor. Ardından çadır kapatılarak, hiç görünmeyecek biçimde aracın arkasına kapatılıyor.

Araç üstünde çadırlı tatil



Mustafa Ünal, "Ben doğa tutkunuyum. Kurduğum düzenekle doğada tehlikesiz biçimde ailemle geceleyebiliyorum. Merdiveni kaldırdığım zaman çadır 3 metre yüksekte kalıyor.

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Hiçbir tehlike olmadan dağda bile geceliyorum. İstediğim yerde, istediğim zaman doğada tatil yapabiliyorum. Dağlarda geceleyebiliyorum. Ücretsiz tatil yapıyorum. Çünkü arazi aracımda her türlü mutfak araçlarım, küçük tüpüm, yemek malzemelerim var. Herkese tavsiye edebileceğim bir olanak" dedi.

Araç üstünde çadırlı tatil


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