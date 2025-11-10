Ara tatilde doğa kaçamağı: Çocuklarla keşfedilecek adresler

Ağaçların sararıp kızardığı, havanın ne çok soğuk ne de sıcak olduğu bu mevsimde, doğayla iç içe birkaç gün geçirmek hem çocuklara hem de size iyi gelecek. İşte çocukların bayılacağı, doğa odaklı, birbirinden güzel sonbahar rotaları…



ŞEHİRDEN UZAKLAŞMADAN: KEMERBURGAZ KENT ORMANI / İSTANBUL



“Çok uzağa gidemem” diyenler için harika bir seçenek! İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Kemerburgaz Kent Ormanı, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve piknik masalarıyla hafta içi değerlendirebileceğiniz yeşil bir kaçış noktası. Üç farklı giriş kapısından (Mağlova, Mimar Sinan, Mihrimah) girebilir, ardından Seyir Kulesi’ne çıkıp İstanbul’u kuş bakışı izleyebilirsiniz.



Çocukların Gözdesi: ORMANYA / KOCAELİ



Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, yaklaşık 4 bin dönümlük dev bir alana kurulu Ormanya, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü en büyük doğal yaşam parkı olarak biliniyor. 12 bölgeden oluşan bu doğa cenneti; doğa parkurları, kamp alanı, kuş gözlem noktaları, Ormanköy ve daha birçok keşif alanıyla dolu. Çocuklar hayvanları yakından görürken siz de tertemiz havanın tadını çıkarabilirsiniz. Pazartesi günleri bakım nedeniyle kapalı olduğunu, hafta içi diğer günlerde ise keşfe açık olduğunu unutmayın.







OKSİJENİ BOL BİR DURAK: BALLIKAYALAR TABİAT PARKI / KOCAELİ



Gebze’ye bağlı Tavşanlı Köyü’nde yer alan Ballıkayalar, İstanbul’a sadece 1,5 saat uzaklıkta. Yaklaşık iki kilometrelik kanyonu, küçük şelaleleri ve göletleriyle hafta içi kısa bir doğa kaçamağı için birebir. Çocuklarla doğa yürüyüşü yapmak, küçük taşlara dokunmak, bol bol fotoğraf çekmek için mükemmel bir adres.



BİRAZ NOSTALJİ, BİRAZ HUZUR: MUDURNU / BOLU



İstanbul’dan üç buçuk saatlik yolculuğun ardından, çam ormanlarıyla çevrili huzurlu Mudurnu’ya varacaksınız. Tarihi konaklarıyla ünlü bu ilçe, aynı zamanda yöresel lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Keyvanlar Konağı, Armutçulular Konağı ve Hacı Abdullalar Konağı mutlaka görülmeli. Halk pazarında Mudurnu tarhanası ya da reçellerden almayı da unutmayın. Çocuklar için hem tarih dolu hem de doğayla iç içe bir gezi olacak.







HARİKA MANZARALAR: YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI / BOLU



Yedigöller tam anlamıyla doğanın bir şiiri gibi… Şırıl şırıl akan dereleri, göllerden yansıyan sarı ve kırmızı yapraklarıyla bu mevsimde görülmeye değer. Biraz yol uzun yaklaşık dört saat sürüyor ama vardığınızda karşınıza çıkan manzara tüm yorgunluğa değiyor. Çocuklarla yürüyüş yapmak, doğanın sesini dinlemek, şehirden tamamen uzaklaşmak için ideal.



HER YER BEMBEYAZ: GÖLCÜK TABİAT PARKI / BOLU



Karla kaplı bir masal diyarı gibi Gölcük… Gölün çevresinde yürüyüş yapmak, kar topu oynamak ve doğayla iç içe bir gün geçirmek garanti. Özellikle göl kıyısındaki evin ve ağaçların göle yansıması, kartpostallık kareler oluşturuyor.



MUHTEŞEM BİR MANZARA: SÜLÜKLÜ GÖL / BOLU



Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl, heyelan sonucu oluşmuş büyüleyici bir doğa harikası. Gölde hâlâ suyun içinden yükselen eski ağaç gövdeleri görülüyor. İsterseniz arabayla gidebilir, isterseniz 9 kilometrelik patika yoldan yürüyerek ulaşabilirsiniz. Yol boyunca akan dere ve ormanın huzuru eşliğinde çocuklarla keyifli bir yürüyüş yapmak paha biçilemez.







TAM BİR SONBAHAR RÜYASI: YENİCE ORMANLARI / KARABÜK



Karabük’teki Yenice Ormanları, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Avrupa’nın en değerli ormanları arasında gösteriliyor. Yürüyüş rotalarıyla dolu bu alan, ailecek doğa yürüyüşü yapmak için birebir. Şeker Kanyonu ve Eğriova Göleti çevresindeki parkurlar hem kolay hem de çocuklarla keyifle yürünebilecek güzergâhlar sunuyor.