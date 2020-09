Apollon Tapınağı Nerede? Apollon Tapınağı Tapihi Hakkında Bilgi, Özellikleri, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Apollon Tapınağı, antik dönemden günümüze ulaşmış en önemli yapılar içerisinde yer almaktadır. Oldukça eski bir tarihe sahip olan bu önemli yapı ayrıca efsaneler ve hikayeleri ile de ön plana çıkmaktadır. Bünyesinde birçok önemli eser barındıran bu tapınak, sadece ziyaretçiler değil konusunda uzman pek çok kişi İçinde önemli bir yer tutuyor.

Apollon Tapınağı Tarihi Hakkında Bilgi

M.Ö. 6 yy’a kadar uzandığı tahmin edilen Apollon Tapınağı, Helenistik bir yapı altında büyük İskender'e kadar uzanmaktadır. Özellikle perslere karşı yapılacak olan savaş için inşa edildiği tahmin ediliyor. Antik Yunan ve roma dönemine kadar uzanan Apollon Tapınağı, inşasından sonra çok uzun yıllar içerisinde tamamlanmış bir merkez olarak da öne çıkmaktadır. Dönemin merkezi olarak pek çok asker ve bürokrat, komutan ve sağlık için birçok işi bölgeye gelmekteydi. Özellikle ayinler yapılmaktaydı ve bunun için tapınak görevlilerine ücret ödeniyordu.

Apollon Tapınağı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Apollon Tapınağı Aydın'ın Didim ilçesinde yer almaktadır. Genel olarak Didim Yenihisar ilçesinde bulunan Apollon Tapınağı, bölgeye özel araçlar ya da toplu taşıma araçları ile rahatlıkla ulaşım imkanı vermektedir. Hem Yenihisar’ın merkezinden hem de terminal üzerinden dolmuşlar eşliğiyle ulaşım sağlanmaktadır.

Apollon Tapınağı Özellikleri

Özellikle büyük tapınak olması ile beraber kehanetler için birçok ünlü isim zamanında bu tapınağa geliyor. Bu konuda tapınak görevlileri gelecek hakkında tahminler yürütüyordu. Ancak tek tanrılı dönem başladığı zaman kahinlerin söyledikleri şeytanca görüldü ve yasaklanmaya başladı. Özellikle hem savaş bölgesi olması ile hem de dini bir özelliği olması sebebiyle, birçok önemli eserin yer aldığını söylemek mümkün. İki sıra halinde 124 tane sütundan oluşmuş olan bu Muazzam tapınak, günümüzde hala önemli kısmı ayakta kalmış şekilde yer almaktadır.

Apollon Tapınağı Hikayesi

Apollon tapınağının özel bir hikayesi bulunmaktadır. Söylenenlere göre Apollon bir gün bir çoban ile karşılaşır. Rivayete göre Apollon tüm sırlarını ve kehanetlerini çobanı anlatır. Çoban bunları öğrendikten sonra Apollon Tapınağı'nı yapar. Böylece çobanın sülalesi yıllar boyunca Tapınağı koruma sağlar ve pek çok önemli bürokrat ya da asker ve komutan gibi sayısız zengin insanda şifa bulmak amaçlı bölgeye gelir. Aynı zamanda geleceğe dair pek çok bilgi sunan ve bunun doğruluğu ortaya çıkan önemli kahinlerin de Apollon tapınağında yaşadığı biliniyor. Bu sebepten dolayı Apollon Tapınağı çok uzun yıllar boyunca dünyanın en önemli merkezlerinden biri olarak kullanıldı.

Apollon Tapınağı Ziyaret Saatleri

Apollon Tapınağı ziyaret saatleri kış dönemi veya yaz dönümü olarak iki şekilde ele alınmaktadır. Yaz döneminde ziyaret etmek isteyenler saat 08.00 ila 18.30 arası gelebilirler. Aynı zamanda kış saatlerinde ziyaret etmek isteyenler ise 08.30 ve 17.30 saatleri arasında bölgeye ulaşım sağlayabilirler.

Şu an güncel ücretler doğrultusunda 15 TL giriş ile Apollon Tapınağı rahatlıkla ziyaret edilebilir. Eğer müze kartınız var ise o zaman yılda 2 defa müze kartınızı kullanarak Apollon tapınağının her kısmını turistik bir ziyaret amaçlı gezebilirsiniz. Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan bu önemli tapınak, her sene oldukça fazla sayıda yerli ve yabancı turist çekmektedir.