Aphrodisias Antik Kenti Nerede? Aphrodisias Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Afrodisias Antik Kenti günümüze kadar yüksek oranda korunmuş şekilde gelen ender tarihi alanlardan biridir. Türkiye üzerinden tüm dünyanın dikkatini çeken bu özel kent, aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. 2017 yılında bu listeye giren Afrodisias Antik Kenti, günümüzde korunmakta ve her sene dünyanın dört bir tarafından turist çekmektedir.

Afrodisias Antik Kenti Hakkında Bilgi

Hem efsaneleri hem de muhteşem eserleri ve kalıntıları üzerinden Afrodisias Antik Kenti dünyanın en önemli tarihi yapıları içerisinde bulunuyor. Adını güzeller tanrıçası Afrodit’ten alan bu Antik Kent, dönemin en önemli merkezlere içerisinde yer almaktaydı. Aynı zamanda bu tarihi kent diğer antik kentlere göre çok daha eski bir döneme uzanmaktadır. Bu sebepten dolayı birçok farklı döneme şahitlik ederek farklı kültürleri bünyesinde barındırmış yerlerden biridir.

Afrodisias Antik Kenti Tarihi

Afrodisias Antik Kenti M.Ö. 5 binli yıllara kadar uzanmaktadır. Aphrodisias M.Ö. 6’yy’da küçük bir köy iken daha sonra bu bölgeye yapılan Afrodisias Antik kenti ile beraber oldukça önemli oranda büyüme göstermiş. Aynı zamanda Yunanlıların döneminde devlet ve şehir anlamına gelen, ‘polis’ unvanını da almış bir kenttir. M.Ö. 1. yy’da ise Roma imparatoru Augustus bütün Asya toprakları içerisinde Afrodisias antik kentine isteyerek bu bölgeye yerleşmiş ve burayı merkezi haline getirmiştir. Aynı zamanda birçok farklı dinin yaşandığı ve değişim geçirdiği en önemli tarihi kentler arasında yer alıyor.

Afrodisias Antik Kenti Nerede?

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre köyünde bulunan Afrodisias antik kenti, günümüzde koruma altında yer alan ve turistik açıdan önemli bir potansiyel teşvik eden tarihi yerlerden biridir. Özellikle çok iyi korunmuş bir yapı olması ile beraber bölgeye Aydın üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Karaca ilçesine gelerek buradan toplu taşıma araçları ya da özel araçlarımız ile beraber Geyve köyünden Afrodisias antik kentine ulaşım sağlayabilirsiniz.

Afrodisias Antik Kenti Gezilecek Yerler

Pek çok önemli eser ve tarihi kalıntı bırakan Afrodisias Antik Kenti, günümüzde hala önemli oranda korunmuş durumdadır. Bu sayede kentin birçok farklı yerini gezebilir ve kendinizi antik dönemde hissedebilirsiniz.

- Birbirinden farklı lahitler

- Özel tiyatro alanı

- Afrodizyak Tapınağı

- Stadyum

- Sebasteion kabartmaları

- Özel afrodisias Müzesi

Bu şekilde daha birçok farklı tarihi alanı ve eserleri ile beraber kalıntılar üzerinde çok özel bir turistik ziyaret gerçekleştirebilirsiniz.

Afrodisias Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

İçerisinde bir de müze bulunan Afrodisias Antik Kenti özellikle yaz aylarında oldukça fazla ziyaretçi kabul etmektedir. Bu doğrultuda böylesi özel bir büyük Antik Kenti gezebilmek için giriş ücreti 24 TL olarak belirlenmiş durumda.

Afrodisias Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Afrodisias Antik Kenti haftanın 7 günü boyunca açık olan tarihi alanlardan biridir. Bu doğrultuda sabah 08.00 ile başlamak suretiyle akşam saat 19.00’a kadar ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda yaz ve kış uygulamasına bağlı olarak farklı dönemlerde ziyaret saatleri değişkenlik gösterebilmektedir.

Afrodisias Antik Kentinde Müze Kartı Geçiyor mu?

Müze kartı olan her birey Afrodisias antik kentini ücretsiz şekilde ziyaret edebilir. Bu konuda Afrodisias Antik Kentinde müze kartının geçtiğini dile getirmek mümkün.