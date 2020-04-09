Anvers Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Türk Konsoloslukları dünyanın çoğu yerinde bulunmaktadır. O ülkede bulunan Türklerin çoğu işlemleri konsolosluklarda yapılmaktadır. Anvers Türk Başkonsolosluğu da bunlardan birisidir.

Anvers Konsolosluk

Anvers konsolosluğu 1960 yılından beri hizmet vermektedir. Görev yaptığı yerler Doğu ve Batı Flender ve Limburg eyaletleridir.

Anvers Türk Başkonsolosluğu Adresi

Anvers Başkonsolosluğu Dünyada Belçika'da yer almaktadır.

Anvers Türk Başkonsolosluğu adresi: Sorbenlaan 16, 2610 Wilrijk Antwerpen

Anvers Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Anvers Türk Başkonsolosluğu için bir iletişim adresi bulunmaktadır. Türk Konsolosluğunun görev yeri ise Belçika'nın Flaman bölgesindedir. İletişime geçebilmek için telefon numarası:+32 3 8207100 Anvers Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri ise Pazartesi ve Cuma günlerinde 09:00 ile 13:00 saatleri arasındadır. Anvers'in birçok resmi ve özel tatilleri bulunmaktadır. Bu özel ve resmi tatillerinde Anvers Türk Başkonsolosluğu kapalı konumdadır.