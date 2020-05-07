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Antik kentte koyunlar otluyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Antik kentte koyunlar otluyor

Denizli’nin Kale ilçesinde yüzlerce yıllık geçmişi bulunan Tabea Antik Kenti'nde koyunların otladığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, hayvanlarını tarihi sütunlarla birlikte tarihi eserlerin arasında otlatan çoban, Süleyman Yıldız “Hayvan tarihi eser yemez, biz buranın bir nevi bekçiliğini yapıyoruz” diyerek olaya farklı bir yorum getirdi.

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Kale ilçesinde bulunan Tabae Antik Kenti binlerce yıldır taşıdığı tarihin izlerinin yanında son günlerde içinde ve çevresinde otlayan koyunlarla gündeme gelmeye başladı. Tarihi kalıntıların arasında koyunların otladığını görenler şaşkınlıkları gizleyemezken, çoban Yıldız, ören yerlerinden hayvan otlatmalarına yasak denildiğini ama kendilerinin tarihi yapılara zarar vermediklerini kaydetti.

Antik kentte koyunlar otluyor


Yıldız, “Bizim burada faydamız var. Tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazıya karşı bizim faydamız var. Bizim hayvan bir ot yer, tarihi eser yemez. Bir nevi buranın bekçiliğini yapıyoruz. Bizim olduğumuzu görünce tarihi eser kaçakçılığı ya da kaza yapmaktan kaçınıyorlar” dedi.

Antik kentte koyunlar otluyor


Tabea Antik Kenti Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilmekte, doğal kayalar oyularak tek odalar halinde inşa edilmiş evler, gümüş ve bronz olarak isme bastırılmış sikkelerin bulunduğu antik kent bir çok uygarlığın izini taşıyor.

Antik kentte koyunlar otluyor


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