Antarktika en sÄ±cak yazÄ± yaÅŸÄ±yor

Antarktika dÃ¼nya Ã¼zerinde insanlarÄ±n bilimsel araÅŸtÄ±rmalar haricinde yerleÅŸik olmadÄ±ÄŸÄ± tek kÄ±ta. DÃ¼nyada iklimin dengeleyici unsurlarÄ±ndan biri olan Antarktika kÃ¼rsel Ä±sÄ±nmadan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Åžubat aynÄ±n baÅŸÄ±nda Esperanza bÃ¶lgesinde yapÄ±lan Ä±sÄ± Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼nde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 18.3 dereceye yÃ¼kselmesi bilim insanlarÄ±nÄ± dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

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Ancak yapÄ±lan son Ã¶lÃ§Ã¼mler bu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n da geÃ§ildiÄŸini gÃ¶steriyor. 2010'dan bu yana sÃ¼rekli olarak artan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan Antarktika'nÄ±n Seymour adasÄ±nda hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 20 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. 1982 yÄ±lÄ±nda kaydedilen 19.8 derecelik sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n da Ã¼zerine Ã§Ä±kan ve rekor kÄ±ran bu veri kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n geldiÄŸi noktayÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Ortaya Ã§Ä±kan sonucu anormal ve dehÅŸet verici olarak nitelendiren bilim insanlarÄ±, bÃ¶lgedeki ortalama hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zaman iÃ§inde Ã¼Ã§ derece arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. DÃ¼nya tatlÄ± su kaynaklarÄ±nÄ±n %70'ini buz formunda barÄ±ndÄ±ran Antarktika'da sÄ±caklÄ±kla birlikte buzullardaki erime de hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde artÄ±yor.

Erimenin bu hÄ±zla devam etmesinin yakÄ±n bir gelecekte deniz seviyesindeki artÄ±ÅŸa da neden olacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan bilim insanlarÄ± 21. yÃ¼zyÄ±lda su seviyesinin 30 ilÃ¢ 100 santimetre yÃ¼kseleceÄŸini ifade etti.

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