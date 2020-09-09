Antalya'ya gelen turist sayısı 1.5 milyonu geçti

Turizmde 2019 yılını tarihi rekorla kapatan, 2020 ocak ve şubat aylarında, önceki yılların aynı dönemine göre rekor rakamlara ulaşan Antalya'da, tüm dünyada olduğu gibi mart ayından itibaren uçuşlar durdu. Koronavirüs nedeniyle tüm ülkelerle uçuşların durdurulduğu Antalya'ya 1 Temmuz'da Kazakistan ve Ukrayna ile başlayan uçuşlar, bugün itibarıyla 32 ülke ve 121 havalimanına yükseldi. Bu süreçte gelen-giden uçak sayısı ise 11 bini aştı. Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın iki şirketini temsil eden eş genel müdürleri Deniz Varol ve Bilgehan Yılmaz, yeni süreçteki gelişmeleri paylaştı.



32 ÜLKE, 121 HAVALİMANI



Turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistlerin ilk ayak bastığı nokta olan Fraport TAV Antalya Havalimanı, uçuşların başladığı 1 Temmuz'dan itibaren yeniden binlerce yerli ve yabancı turiste hizmet veriyor. Son verilere göre Antalya Havalimanı'na 32 ülke ve 121 şehirden direkt uçuş olduğunu belirten Deniz Varol, son bir haftada direkt uçuş gerçekleşen yeni ülkeler ve şehirlerin Özbekistan-Taşkent ve Bulgaristan-Varna olduğunu söyledi.



LETONYA DA BAŞLIYOR



Önümüzdeki günlerde Letonya'dan da uçuşların başlayacağını açıklayan Varol, pandemiyle birlikte özellikle neredeyse sıfır olan operasyonlarda, temmuz ayından itibaren ciddi bir değişim olduğunu kaydetti. Varol, "Temmuz ayından itibaren 1,2 milyona yakın turist Antalya'ya giriş yaptı ve yoğun pandemi döneminde bu rakamlara ulaşmak ciddi bir başarının göstergesi. Havalimanı test merkezinde 1 Temmuz'dan bu yana 38 binden fazla yolcuya test uygulandı ve bu konuya ne kadar ciddi önem verdimizi gösteriyor" dedi.









BİR HAFTADA 220 BİN TURİST



Hem bakanlık hem de uluslararası havacılık standartları kapsamında ülke olarak çok ciddi tanıtım yapıldığını anlatan Varol, "Havalimanlarımızdan tüm tesislere güvenli olduğumuzu ve güvenli turizm sertifikası ile de taçlandırdığımızı her platformda dile getirdik. 32 ülkeden turist geliyor ve bu da bize ne kadar güvendiklerini gösteriyor. Eylül ayının ilk haftası toplamda 220 bin yolcu gelmiş. Ağustosta bunun yarısından biraz fazla. Bu, gün geçtikçe turistlerin bize güvenini daha çok artırdığını gösteriyor" diye konuştu.



'İKİ AY HAYAL BİLE EDEMİYORDUK'



Dış hatlarda geçen yılki aynı dönem hareketliliğinin yüzde 40'ını yakalandıklarını açıklayan Bilgehan Yılmaz ise "Geçen seneyle karşılaştırdığımızda her ne kadar düşük bir rakam olsa da iki ay önce bunları hayal bile edemiyorduk. Bu da bir gerçek, çok hızlı bir dönüşümüz oldu, Avrupa pazarları açıldı. 32 ülkeye uçuşlarımız var. Aslan payı 10 Ağustos'ta başlayan Rusya pazarında ve yüzde 55-60 bandında gidiyoruz, mevcut şartlarda bu bir başarıdır. İki ana pazarımız Rusya ve Almanya, trafiğimizin yüzde 60'ını oluşturuyor" dedi.



ÜLKELERE GÖRE SON DURUM



Almanya pazarında ise yüzde 60'ları görmeyi beklemediklerini söyleyen Yılmaz, "Almanya'da yüzde 15-20 bandındayız. Bu sene Ukrayna ikinci pazarımız ve günlük karşılaştırdığımızda geçen senenin üstünde, ciddi bir talep var. İngiltere de gayet olumlu gelişti ve geçen seneye göre yüzde 65-70 bandındayız. Fransa, İspanya ve birkaç Yunan adası olmak üzere bazı destinasyonlar İngiltere programından çıkartıldı ve bunun bize olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



2.7 MİLYON KİŞİ GELDİ



Antalya Havalimanı verilerine göre iç ve dış hat gelen yolcu sayıları ise şöyle; 1 Temmuz- 8 Eylül tarihleri arasındaki yeni süreçte dış hat uçuşlarıyla 1 milyon 177 bin 925, iç hat uçuşlarıyla ise 345 bin 641 kişi geldi. 1 Ocak-8 Eylül arasındaki sekiz aylık süreçte ise dış hatlarla 1 milyon 677 bin 584, iç hatlarla ise 1 milyon 56 bin 131 kişi geldi. Toplam rakam ise 2 milyon 733 bin 715 oldu.



RUSLAR İLK SIRADA



Sekiz aylık süreçte Antalya'ya en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan 381 bin 409 kişi geldi. İkinci sıradaki Almanya'dan 323 bin 248, üçüncü Ukrayna'dan 232 bin 230 turist geldi. En çok turist gelen ilk 10'daki diğer ülkeler ve turist sayıları ise şöyle sıralandı; "İngiltere 100 bin 65, İsviçre 38 bin 881, Polonya 26 bin 801, KKTC 24 bin 345, Belarus 22 bin 855, Moldova 19 bin 973, İsrail 19 bin 318.