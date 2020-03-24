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Antalyalılar 'evde kal' çağrısına uydu, turistler denize girdi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 14:12,Son Güncelleme:/

Antalyalılar 'evde kal' çağrısına uydu, turistler denize girdi

Antalya’da vatandaşlar, yürüyüş ve spor yapmanın dışında sokağa çıkmadı. Az sayıda turist ise denize girip, sahilde güneşlendi.

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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Antalyalılar, cadde ve meydanları boş bıraktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili spor yapanlara ev sahipliği yaptı.

Antalyalılar evde kal çağrısına uydu, turistler denize girdi


Sahilde koşanlar ve bisiklete binenlerin yanı sıra güneşlenen turistler de göze çarptı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu turistik kentte, az sayıda turist de denize girip yüzdü.

Antalyalılar evde kal çağrısına uydu, turistler denize girdi

Bazı vatandaşlar da sosyal mesafeyi koruyarak sahildeki banklarda ve kumsalda oturmayı tercih etti. Güneş banyosu yapıp D vitamini depoladıklarını belirten Antalyalılar, hava alıp evlerine döneceklerini kaydetti. Kentin Lara bölgesinde ise bisiklete binen Antalyalılar, objektiflere yansıdı.

Antalyalılar evde kal çağrısına uydu, turistler denize girdi


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