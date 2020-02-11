Antalya'da yaşayan yabancı sayısı 94 bine ulaştı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısı'nda, 50 kişiden oluşan kurulun ilk toplantısını yaptığını söyledi. Anadolu topraklarının her zaman göç güzergahında yer aldığını aktaran Karaloğlu, bugün de Türkiye'nin iç savaşlar, terör saldırıları, yönetim krizleri ve istikrarsızlık nedeniyle göç etmek durumunda kalanlar için cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Antalya'yı da Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, vitrini olarak değerlendiren Karaloğlu, geçen yıl yerli yabancı 22 milyon kişinin tatilini geçirmek için kente seyahat ettiğini belirtti.

Tatilin dışında yabancıların yaşamak istediği kentler arasında Antalya'nın da bulunduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Antalya'da oturma izniyle yaşayan yabancı sayısı 94 bin. Antalya, İstanbul'dan sonra ikinci il konumunda." dedi.

Ülkelerin dağılımına göre ise en fazla 16 bin kişi ile en fazla Rus'un Antalya'da yaşadığına değinen Karaloğlu, İran ve Kazakistan'dan 9 bin, Kırgızistan'dan 6 bin kişinin kentte barındığını dile getirdi. Eğitim, sağlık ya da çalışmak için dış ülkelerden Antalya'ya gelindiğini aktaran Karaloğlu, kentte 6 bin 577 yabancıya çalışma izni verildiğini ifade etti.

Alanya'nın yüzde 10'unu yabancılar oluşturuyor

Yabancıların yaşadığı ilçelerin dağılımı hakkında da Karaloğlu, şu bilgileri verdi: "19 ilçemizin tamamında yabancı var. En az Gündoğmuş ilçemiz. Burada bir kişiye oturma izni vermişiz. Alanya 30 bin 632 kişiyle en çok yabancının oturduğu ilçemiz. Alanya'nın yüzde 10'u yabancılardan oluşuyor. Alanya'yı yöneten kaymakam, belediye başkanı, ticaret odası, esnaf herkesin bunu dikkate alarak ilçede yönetimi şekillendirmesi lazım. İkinci sırada ise 23 bin 781 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada da 16 bin kişi ile de Konyaaltı ilçemiz bulunuyor." Yabancılara gayrimenkul satışlarına göre de Antalya'nın İstanbul'dan sonra en fazla ikinci kent konumunda olduğunu dile getirdi.

Antalya'da bin 675 düzensiz göçmen yakalandı

Karaloğlu, düzensiz göçmen konusunda da Antalya'da başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Kentte 1675 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Karaloğlu, "1199'una sınır dışı işlemi uygulandı. Türkiye'de en fazla sınır dışı işlem yapan kentlerden birisiyiz. Gayretli bir çalışma yürütülüyor. En çok sınır dışı ettiğimiz uyruk da Afganistan." diye konuştu. Karaloğlu, 1976 Suriyeliye de Valilik tarafından geçici kimlik kartı verildiğini söyledi.