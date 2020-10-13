Antalya'da tatil yapan Rus turizmci: Herkese Kekova'yı tavsiye edeceğim

Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı ünlü turistik Yalta şehrinden turizmci Rus Juliia Oliakova ile aynı bölgenin ünlü turistik beldesi olan Sudak'ta oturan arkadaşı ve diş hekimi Larisa Ziskina, Antalya'nın Kemer ilçesine tatile geldi. Juliia Oliakova ve Larisa Ziskina, Kemer'den katıldıkları yat turuyla Demre ilçesine gezintiye çıktı. İki arkadaş Demre'deki mola sırasında kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. İki arkadaş Kekova'nın doğal koylarında bol bol fotoğraf çektirdi.









Juliia Oliakova, "İkimiz de ilk kez Antalya'ya geldik. Kemer'de tatil yapıyoruz. İkimiz de dünyaca ünlü turistik şehirlerden geldik. Birlikte tatil için Antalya'ya gelmeye karar verdik. Verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu buraya gelince anladık. Ancak Türkiye bambaşka bir ülke. Kekova bizi büyüledi. Her yer panorama gibi güzel. Tarih, deniz, doğa üçü bir arada ve harika. Bu mevsimde deniz harika. Burada bol bol fotoğraf ve video çektik. Özellikle büroma gelen herkese Antalya'yı ve Kekova'yı tavsiye edeceğim. Ama şimdiden karar verdik. Gelecek yıl yine Antalya'dayız" dedi.