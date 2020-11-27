MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAntalya'da son sıcak havalar yaşanıyor
GeriSeyahat Antalya'da son sıcak havalar yaşanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Antalya'da son sıcak havalar yaşanıyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Antalya'da son sıcak havalar yaşanıyor

Antalya'da güneşli havayı görenler, Konyaaltı sahiline akın etti. Kimi spor yaptı, kimi arkadaşlarıyla jimnastik yaparak güneşli havayı değerlendirdi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kasım ayının son haftası olmasına rağmen sıcak havayı değerlendirmek isteyen Antalyalılar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girip yüzdü. Bazı vatandaşlar ve turistler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti. Balık tutanların da görüldüğü sahilde, köpekler ise plaja uzanıp güneşlendi.

Antalyada son sıcak havalar yaşanıyor


Aşkın simgesi olan kalbi elleriyle yaptılar

Eşi Elvira Kafoğlu birlikte denize karşı kalp işareti yapıp, sahilde yürüyen Mehmet Kafoğlu, "Biz buranın havasını sürekli soluyoruz. Tabi ki güneşi fırsat bilip, buraya geldik. Bugün günlerden cuma. Saat 10.00 ile 13.00 arası 65 yaş üstüne serbest olduğu için büyüklerimizi gezmeye çıkardık. 13.00 gibi tekrar işimizin başına geri gideceğiz" dedi.

Elvira Kafoğlu ise "Eşimle birlikte sabah sporu yapıp, enerji depoluyoruz. Biz sağlıklı hayat seviyoruz" diye konuştu.

Antalyada son sıcak havalar yaşanıyor


İşinden izin alıp Konyaaltı'na gelen Mülkiye İçer, "Çok güzel bir gün, mis gibi. Millet denize giriyor, şu an şortum olsa ben de denize girerdim" dedi.

False
Abone Ol google-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle