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Antalya'da deniz havadan sıcak olunca, sahil sabahtan doldu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Antalya'da deniz havadan sıcak olunca, sahil sabahtan doldu

Turizm kenti Antalya'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığından fazla olunca, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sabah erkenden doldu. Denize girip güneşlenenlerin yanı sıra sahil bandında spor yapanların da yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da turizm sezonu yıl sonuna kadar uzadı. Havanın mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesi, kentte yaşayan vatandaşlarla tatile gelen yerli yabancı turistlere sabah erken saatlerden itibaren denize girme, güneşlenme keyfi sunuyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabah erken saatlerde bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Sahilin kentte yerleşik yabancıların ağırlıklı yaşadığı Hurma ve Liman mahallelerine yakın olan kısımlarında, çoğunluğunun Ruslardan oluşan kalabalığın deniz keyfi yaptığı görüldü.

Antalyada deniz havadan sıcak olunca, sahil sabahtan doldu



DENİZ SUYU 27 DERECE

Haftanın ilk günü olmasına rağmen sahildeki kalabalığın yoğunluğu dikkati çekti. Denize girmek ya da güneşlenmek istemeyenler ise sahil bandı boyunca ellerinde evcil hayvanlarıyla yürüyüş ve sabah egzersizleri yaptı. Yürüyüş yapanların büyük kısmının maske takması dikkati çekti. Kentte bugün hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı ise yüzde 50 ölçüldü.

Antalyada deniz havadan sıcak olunca, sahil sabahtan doldu


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