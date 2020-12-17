Antalya'da aralık ayının ortasında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da güneşli havayı görenler sahile koştu. Dünyaca ünlü Konyaatı Sahili de Rus ve İranlı turistlere ev sahipliği yaptı. Bölgedeki otellerde kalan turistler, denize girip güneşlenirken, çocuklar da kumda oynadı. Sahile gelen Antalyalılar ise güneşli havada yürüyüş yaptı.



Antalya'da yaşayan emekli Osman Nuri Gözüotlu, sahilde yürüyüş yapıp, zaman geçirdi. Koronavirüs önlemlerine dikkat ettiğini anlatan Gözüotlu, "Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyorum. Fotoğraflar çekerek sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Pandemi kuralları çerçevesinde yaşantımızı sürdürüyoruz. Biraz daha güneş banyosu yapıp evime döneceğim" dedi.









Özlem Yaprak da dedesi ve anneannesi ile birlikte sahile geldiğini söyledi. 65 yaş üstü aile büyüklerine eşlik ettiğini anlatan Yaprak, "Pırıl pırıl bir hava var. Dedeme ve anneanneme eşlik ediyorum. Onlarla birlikte yürüyüş yapıp sahilde denizi izliyoruz. Antalya'da yaşayanlar olarak şanslıyız" diye konuştu.