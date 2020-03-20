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Antalya'da 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Antalya'da 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.

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Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği dönme dolaba kırmızı zemin üzerine beyaz renkle, "Evde kal Türkiye" ışıklandırması yapıldı.Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen uyarı vatandaşların da dikkatini çekti.

Antalyada 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı


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