Antalya'da 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı

Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği dönme dolaba kırmızı zemin üzerine beyaz renkle, "Evde kal Türkiye" ışıklandırması yapıldı.Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen uyarı vatandaşların da dikkatini çekti.







