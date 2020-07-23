Antalya sahilleri deÄŸil, Konya OvasÄ±

Konya'nÄ±n gÃ¼neyinde yer alan BeyÅŸehir ilÃ§esindekiÂ gÃ¶lÃ¼nÂ gÃ¼neyinde ve batÄ±sÄ±ndaÂ Toros DaÄŸlarÄ±, doÄŸusunda volkanik Erenler DaÄŸÄ±, kuzeybatÄ±sÄ±nda ise Anamas ve Sultan daÄŸlarÄ± bulunuyor. BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yaklaÅŸÄ±k 656 kilometrekarelik yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ne sahip BeyÅŸehir GÃ¶lÃ¼ Ã§evresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plajÂ olan Karaburun ise Antalya sahillerini aratmÄ±yor. GÃ¶lÃ¼n suyunda serinleyen BeyÅŸehirliler, aynÄ± zamanda meÅŸe ormanlarÄ± arasÄ±nda kamp yapma olanaÄŸÄ± da buluyor.ÂKoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyleÂ gerekli tÃ¼m tedbirler alÄ±narak hazÄ±rlanan Karaburun plajÄ±nda, ÅŸezlong ve ÅŸemsiyeler sosyal mesafe kurallarÄ±na uygun olarak yerleÅŸtirildi.Â GÃ¶revliler de sÄ±k sÄ±k sosyal mesafe kurallarÄ±nÄ± ihlal edenleri uyarÄ±yor.









'KONYA'NIN DENÄ°ZÄ°'



Plaja gelen tatilciler gÃ¶lde, denizdeymiÅŸ gibi hissettiklerini sÃ¶yledi. GÃ¶lÃ¼n Konya'nÄ±n denizi olduÄŸunu belirtenÂ Hilmi KÄ±yak, ''BurasÄ± Konya'nÄ±n denizi sayÄ±lÄ±r. Konya'nÄ±n ilÃ§eleri birbirine yakÄ±n olduÄŸu iÃ§in halk bu sÄ±cakta serinlemek iÃ§in burayla geliyor. Antalya yerine, BeyÅŸehir GÃ¶lÃ¼'nÃ¼ tercih ediyoruz'' dedi.Â







