Antalya Plajları 2020 - Antalya'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Antalya her yaz döneminde sadece plajları için binlerce yabancı turist ağırlıyor. Plajların birçoğu doğa ve tarihi dokuların içinde yer aldığından, gelen ziyaretçiler farklı aktiviteleri yapma imkanı buluyorlar.

Antalya’nın Ücretli Plajları

1- Phaselis Plajları-Kemer

Phalesis Antik Kenti içinde yer alan üç koydan oluşuyor. Kemer-Tekirova yolu üzerinde bulunuyor. Antik kente giriş ücreti kişi başı 30 TL’dir. Ören yerine girdikten sonra plajlar tabelasını takip ediyorsunuz .

2-Olympos Plajı-Kumluca

Olympos Antik Kentinin içinde yer alıyor. Girişte kişi başı 30 TL ücret ödüyorsunuz. Antik kent içinde dere yolunu takip ederek, plaja ulaşıyorsunuz. Plaj ve ören yeri Kumluca’nın Yazır Köyü sınırları içinde yer alıyor.

3-Patara Plajı-Kaş

Patara Antik Kentinin içinde yer alıyor. Ören yerine girmek için girişte 30 TL ödüyorsunuz. Plaj 18 kilometrelik uzunluğuyla sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel plajlarından biri olarak kabul ediliyor.

Antalya’nın Ücretsiz Plajları

1- Kaputaş Plajı-Kaş

Kaputaş kanyonunun denize uzanan ağzında bulunan bir cep plajıdır. Kanyonun altından akan kaynak sularıyla denizin suyu bazı yerlerde buz gibidir. Plaja inmek için 180 basamak iniyorsunuz. Plaj beyaz kumlardan oluşuyor. Deniz kıyıda türkuaz, açıldıkça mavi ve sonrasında lacivert renge bürünüyor.

Plajı Kaş belediyesi işletiyor. Plaja giriş, duşlar, tuvalet, kabinler ücretsizdir. Şemsiye, şezlong ve kafeterya hizmeti ücretlidir. Plaj, doğal koruma alanı olduğu için duşlarda sabun ve şampuan kullanmak yasak, sadece tatlı su ile duş alabiliyorsunuz.

Yaz döneminde Kaş’dan plaja düzenli minibüs seferleri bulunuyor. Plaj anayol üzerinde olduğundan şehirlerarası otobüslerle de gidebilirsiniz.

2- Damlataş ve Cleopatra Plajları-Alanya

Bu iki plaj Alanya’nın girişinde tarihi yarımadanın, Alanya kalesinin batısında yer alıyorlar. Damlataş plajı, Damlataş mağarasının önünden başlıyor. Plajın yarımadaya doğru uzanan küçük koy Cleopatra plajı olarak anılıyor. Koy, berrak ve masmavi suya sahiptir.

3- Andrea Doria Koyu-Finike

Plaj Finike-Demre karayolu üzerinde bulunuyor. Çevresi kayalıklar, makilikler ve yaban zeytinleriyle çevrilidir. Yapılaşma olmayan, bakir kalmış nadire koylardan biridir. Yol kenarı selvi ağaçlarıyla kaplı olduğu için koy görünmüyor. Tabelayı takip edip, yol kenarına aracınızı park ediyorsunuz.

4- Adrasan Plajı-Kumluca

Plaj, Adrasan koyunda bulunuyor. Sahil ve koy doğa koruma ve sit alanıdır. Koyun girişinde bulunan Gelidonya Burnu’nda 3500 yıl öncesine dayanan bir Fenike batığı bulunuyor. Berrak, sakin ve tertemiz suyuyla özellikle dalış severlerin tercih ettiği bölgedir. Tekne turlarıyla veya özel aracınızla plaja gelebiliyorsunuz.

5- Papaz Koyu-Kumluca

Koy, Kumluca’nın Mavikent Mahallesinde yer alıyor. Özel aracınızla veya Kumluca’dan kalkan servislerle gelebilirsiniz. Koyda yürüyüş, kamp ve piknik yapacağınız ormanlık bir alan bulunuyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu bakir kalmış, sakin yerlerden biridir.

6- İncekum Plajı-Alanya

İncekum Orman Kampı sayesinde hem kamp yapıp hem denizin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Ormanlık alan günübirlik piknikçiler için de ideal bir yerdir. Mavi bayraklı olan plaj masmavi denizi ve altın rengi kumlarıyla öne çıkan plajlardandır. Denizin sığ olması çocuklu aileler için idealdir.

7- Alasu Cennet Koyu-Kemer

Koy, Kemer’e 10 km uzaklıkta, Çamyuva mevkinde bulunuyor. Özel aracınızla gelebileceğiniz gibi Kemer-Çamyuva seferi yapan minibüslerle gelip yol çatında iniyorsunuz. Koy ormanlık bir alan içinde bulunuyor. Yerel halk buraya kamp ve piknik yapmak için geliyor. Herhangi bir işletme veya imkân bulunmuyor.