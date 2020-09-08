Antalya Müzesi Nerede? Antalya Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Antalya Müzesi her sene pek çok yabancı ve yerli turist tarafından ziyaret edilmektedir. Müzede bulunan eserler ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir.

Antalya Müzesi Nerededir?

Antalya Müzesi Antalya ilinin şehir merkezinde bulunan bir müzedir. Merkezde olması sebebi ile her yere eşit uzaklıkta olduğu söylenebilir. Merkezde bulunmasından dolayı ulaşım da oldukça kolaydır. Şehirde bulunan toplu taşıma araçlarından otobüs ya da minibüsler ile müzeye kolay bir şekilde gidilmektedir. Minibüslerin ya da otobüslerin üzerinde Konyaaltı Caddesi tabelaları bulunanlar direkt olarak müze önünden geçer. Bunun yanında Antalya Müzesi, şehrin halk plajına da oldukça yakın bir mesafede bulunmaktadır.

Antalya Müzesi Tarihçesi

Antalya Müzesinin kuruluşunun çok ilginç bir hikayesi bulunmaktadır. Antalya Anadolu'nun en önemli medeniyet beşiklerinden biridir. Birinci Dünya Savaşı sırasında bölge İtalyanların işgaline uğramıştır. O zamanlar Antalya Lisesinde öğretmenlik yapan Süleyman Fikri Erten tarafından Antalya Müzesi kurulmuştur. İtalyanlar o dönemde Antalya çevresinde bulunan tarihi eserleri yağmalıyordu. Bunu fark eden öğretmen Süleyman Fikri Erten sorumlu kişiler ile görüşerek gerekli adımların atılmasını sağlamıştır.

Bu eserler yıllarca farklı cami ve türbelerde sergilenmiştir. Antalya Müzesi şuan bulunduğu binaya ise 1972 yılında geçmiştir. Avrupa Konseyi 1988 yılında Antalya Müzesine yılın müzesi ödülünü vermiştir. Antalya Müzesi her yıl çeşitli bilim insanları tarafından ziyaret edilmektedir.

Antalya müzesi 30.000 metrekarelik bir alanda yer alır. Müzede 14 adet sergi alanı bulunmaktadır. Bunun dışında açık hava galerileri de bulunmaktadır. Müzede yaklaşık olarak 5000 tane eser sergilenir. 25000 civarındaki eser ise sergilenmeden koruma altına alınmıştır. Likya, Pamfilya ve Psidia antik kentlerinin temsilciliği de müzede yapılmaktadır.

Antalya Müzesi Eserleri

Antalya Müzesinde 14 adet sergi salonu bulunur. Bunlar sıralanacak olursa;

Mermer Portreler

Küçük Eserler ve İkonalar

İmparatorlar Salonu

Perge Tiyatrosu

Tabiat Tarihi ve Pirehistorya

Tanrılar Salonu

Lahitler Salonu

Seramik Eserler

Mozaik Salonu

Ölü Kültü Salonu

Bölge Kazıları

Çocuk Bölümü

Yorgun Herakles Heykeli

Etnoğrafya Salonları

Bu salonlar içerisinde turistler tarafından en çok ilgi görenleri ise Tanrılar Salonu ile İmparatorlar salonudur. İmparatorlar solunu içerisinde roma imparatorlarının heykelleri vardır. Tanrılar Salonunda ise Yunan mitolojisinde ismi geçen tanrılar ve yarı tanrıların heykelleri bulunmaktadır. Bunun dışında kalan salonlarda da pek çok ilgi çeken eserler bulunmaktadır. Eski çağların anlatıldığı minyatür bölümü ise en çok çocukların ilgisini çeken bölümdür.

Antalya Müzesi Giriş Ücreti

Müzeye giriş ücreti 36 TL olarak belirlenmiştir. Başka müze ya da antik kentleri de gezme planınız varsa müze kartı almanız daha avantajlı olacaktır. Bu kart bilet ücretinin iki katı fiyatına satılmaktadır. Fakat yıl boyunca aynı müzeyi iki kere gezmemek şartı ile tüm müzeleri gezebilirsiniz.

Antalya Müzesi Ziyaret Saatleri

Antalya Müzesi haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Müze 08:00 ile 18:00 saatleri arasında açıktır.

Antalya Müzesi Hakkında Bilgi

Antalya Müzesi yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın da oldukça başarılı müzeleri arasında bulunmaktadır. Antalya Müzesi 1922 yılında Alaaddin Camiinde ilk olarak eserleri sergilenmiştir. Antalya ve çevresinde bulunan antik kentlerden çıkarılan eserler bu müzede sergilenmeye başlamıştır. Yıllar içerisinde sağlam bir koleksiyon edinen müze yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini kazanmıştır.

Eserlerden bazıları 1. Dünya Savaşında işgalcilerin yağmalarından kurtarılmıştır. 1937 yılına gelindiği zaman eserler Yivli Camisine taşınmıştır. 1972 senesinden beri de hala bulunduğu konumunda ziyaretçilerini ağırlamaktadır.