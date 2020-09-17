Antalya Konyaaltı Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Antalya Konyaaltı Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Tatil ihtiyacı olanlar özellikle yaz mevsimlerinde deniz tatilini tercih eder. Bu sebeple denizinin sıcak ve güzel olduğu şehirleri ve sahilleri tercih eder. Bu sahillerden bir tanesi de Antalya Sahilleridir. Antalya'da bulunan birçok kıyıda deniz turizmi oldukça popülerdir. Antalya Konyaaltı Plajı da birçok kişinin tercih ettiği Antalya plajları arasında yer alır.

Antalya Konyaaltı Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya Merkez'e bağlı Konyaaltı Merkez ilçesinde bulunan Antalya Konyaaltı Plajı halk plajı olmasından dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen bir plajdır. Bu sebeple özellikle bölgede yaşayan halk en çok Konyaaltı plajını tercih eder. Konyaaltı Plajı'na nasıl giderileceği ile ilgili birçok kişi merak içindedir. Konyaaltı Plajı'na gitmek oldukça basittir. Antalya Merkez'e gelinlikten sonra gerek toplu taşıma araçlarıyla gerek özel araçla bölgeye ulaşmak oldukça kolaydır.

Toplu taşıma araçları ile bölgeye varmak isteyen kişiler Antalya'nın neresinden gelecekse merkeze giderek dolmuş ve otobüsleri kullanarak Konyaaltı Plajı'na ulaşabilir. Birçok hat Antalya Konyaaltı Plajı'na ulaşır. Ayrıca bu Plajı giden dolmuşlar da bulunmaktadır. Özel aracı ile Antalya Konyaaltı Plajı'na gitmek isteyen kişiler ise Antalya merkezde bulunan tabelaları takip ederek bu plaja çok kolay ulaşılabilir. Haritalar aracılığıyla da plaja ulaşım oldukça kolayca yapılabilir.

Antalya Konyaaltı Plajı Özellikleri

Antalya Konyaaltı Plajı birçok kişinin bölgeye gittiğinde uğrak yeri olmaktadır. Özellikle yazın deniz turizmi tercih eden yerli yabancı turistlerin tercih ettiği alanlardan biri de Konyaaltı plajıdır.

Bulunduğu bölgeye ismini Konyaaltı Sahili oldukça popüler bir plajdır. Şehir merkezinde olmasından dolayı bölgede birçok kişi bu plajı tercih eder. Konyaaltı Plajı Antalya'nın en ünlü ve en çok uğrak noktası olan plajlarından biridir. Plajın uzunluğu yaklaşık 7 buçuk kilometre olup bu alanın 1500 metrelik alanı ücretsiz halk plajı olarak hizmet verir. Plajın bir kısmı İncekum’dan oluşurken genel olarak ince çakıllı taşlarla kaplı bir kumsala sahiptir. Sahilin genişliği 150 metre kadardır.

Antalya Konyaaltı Plajı yol kenarında olmasından dolayı Antalya Konyaaltı Plajı birçok kişi tarafından oldukça kolay ulaşan bir plaj olarak da tercih etmektedir. Plajda; duş, tuvalet, yemek, engelli erişimi, otopark, gözetleme kulesi, soyunma kabini gibi hizmetlerde sunulur. Antalya Konyaaltı Plajı’nın halk plajında girişler ücretsiz olarak sağlanabilir. Bu durumda plajın tercih edilme sebepleri arasında yer alır.

Antalya Konyaaltı Plajı Kamp ve Konaklama Detayları

Antalya Bölgesi'nde kamp yapmak isteyenler, bu şehrin birçok bölgesinde kamp yapabilir. Bölgede birçok alan bulunmasına rağmen Antalya Konyaaltı Plajı kamp yapmak için uygun bir alan değildir. Bu sebeple bölgede kamp yapmak isteyenler çevresinde yer alan alanlara yönelebilir. Ancak diğer konaklama seçenekleri de mevcuttur. Otel pansiyon gibi birçok konaklama alanı bulunur.

Antalya Konyaaltı Plajı Giriş Ücreti

Konyaaltı plajı yaklaşık 7500 metrelik bir sahile sahiptir. Ancak Konyaaltı Plajı 7500 kilometrelik bir alana sahip olması, bu plajın bir 1500 metrelik alanı halk plajı olarak kullanıldığı için bölgeye girişler ücretsiz olarak yapılır. Bölgenin en önemli plajlarından biri olan Konyaaltı Plajı’nda bazı işletmelerde bulunur bu plajlar ücretlidir. Giriş ücretleri de değişmektedir.