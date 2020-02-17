MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAntalya kış ortasında yazı yaşıyor
GeriSeyahat Antalya kış ortasında yazı yaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Antalya kış ortasında yazı yaşıyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Antalya kış ortasında yazı yaşıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, şubat ayı olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığın 18, nem oranının yüzde 44, deniz suyu sıcaklığın ise 17.2 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının ortalarına gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı.

 

Antalya kış ortasında yazı yaşıyor

Güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ve balık tutan vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın perşembe gününe kadar süreceğini, ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.

Antalya kış ortasında yazı yaşıyor

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle