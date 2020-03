Antalya Akvaryum'da dezenfekte işlemi yapıldı

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları sürüyor. Konyaaltı'nda yer alan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Antalya Akvaryum'da da bu kapsamda ilaçlama çalışması yapıldı. Ziyaretçilerin gün boyu yoğun olarak temas ettiği alanlar ile akvaryum camlarının özel sıvılarla dezenfekte edildiği işlemler sırasında renkli görüntüler de oluştu.







Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmede kurulduğundan bu yana rutin olarak her gün genel temizlik yapıldığını, 15 günde bir de detaylı dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Ancak koronavirüsün Türkiye'de görülmesi üzerine daha önce dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirdikleri dezenfeksiyon işlemi için kendi bünyelerinde bir ekip kurduklarını belirten Arık, "İşletmemizin yapısı gereği ekibimizde su ürünleri mühendisleri, biyologlar, laborantlar var. Bu arkadaşlarımız sayesinde suyumuz her zaman bir ameliyathane kadar sterildi. Son gelişmelerin ardından bu ekibimizin çalışmalarıyla işletmemizin tamamı bir ameliyathane titizliğinde dezenfekte edilir hale geldi. Önceden 15 günde bir yaptığımız dezenfeksiyon işlemini de her gün yapmaya başladık." diye konuştu.







Bünyelerindeki ekibin her sabah ziyaretçiler gelmeden tüm alanı dezenfekte ettiğini vurgulayan İsmail Arık, gün içerisinde de ekiplerin sıklıkla yoğun temas olan alanların steril kalması için çalıştığını bildirdi. Tesisin akşam kapanmasının ardından da ozonla dezenfeksiyon yapıldığını ifade eden Arık, personel ve ziyaretçi sağlığı için kamu kurumlarının da yönlendirmelerine uyarak çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.