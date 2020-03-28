Ankara'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Ankara'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Ankara jeopolitik olarak önemli bir konumda bulunuyor. Tarihi açıdan çok fazla önemi olan Ankara’da birçok tarihi mekan ve birçok tarihi alan bulunuyor. Ankara’nın havasındaki tarih kokusu Ankara’ya adım atar atmaz hissedilmektedir. Camiler, mimari yapılar, parklar gibi Ankara gezilecek yerler çok fazla sayıda bulunuyor.

Ankara İlçeleri

Ankara ilinin 25 adet ilçesi bulunmaktadır. Ankara’nın ilçeleri: Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle’dir.

Ankara Hangi Bölgede?

Ankara İç Anadolu bölgesinde bulunur. Ankara ili; Bolu, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı illerine komşu bir şehirdir.

Ankara Gezilecek Yerler

Ankara binlerce yıl boyunca birçok olaya tanıklık etmiş köklü tarihi olan bir şehirdir. Ankara’nın köklü tarihi ve geçmiş medeniyetleri tanımak için birçok müze bulunuyor. Birçok turistik gezi düzenlenebilecek mekanları ve çeşitli eğlence mekanları bulunuyor. Ankara’da gezilecek yerler:

Atakule: Türkiye’nin ikinci alışveriş merkezi olurken aynı zamanda Ankara’nın ilk alışveriş merkezidir. İsmi bir yarışmanın sonucunda seçilmiştir.

Elmadağ Kayak Merkezi: Şehir merkezine yakın olan bir kayak merkezidir. Kış aylarında çok fazla ziyaretçisi bulunan bir kayak merkezidir.

Atatürk Orman Çiftliği: Atatürk’ün talimatı ile kurulmuş bir çiftliktir. Ankara’daki en büyük olan yeşil alandır.

Harikalar Diyarı: Ankara’daki en büyük olan parklardan biridir. Harikalar diyarı içerisinde nikah salonu, Gençlik Merkezi, Hanımlar Lokali ve Masal Adası gibi çeşitli eğlence merkezleri bulunmaktadır.

Estergon Kalesi: 2005 yılında Macarista’da bulunan Estergon Kalesinin Türkiye’deki halidir.

Nata Vega Akvaryum: Nata Vega Alışveriş Merkezinde bulunan çok büyük bir akvaryumdur.

Kuğulu Park: Şehrin hızı ve gürültüsünden kaçmak isteyen herkesin huzur bulacağı bir alandır.

Ankara Teleferik: toplu taşma aracı olarak Türkiye’de ilk defa kullanılmaya Ankara’da başlanmıştır.

Teleferik aynı zamanda Ankara’yı tepeden izlemenin de bir yolunu oluşturuyor.

Göksu Parkı: Ankara’daki en büyük parklardan biridir.

Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi: Türkiye’de açılan ilk oyuncak müzesidir.

Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi: 7 katlı olan çok güzel sanat eserlerinin sergilendiği ilgi çekici bir müzedir.

Mavi Göl (Bayındır Barajı): Yerli halkın boş zamanlarını huzurla, dinlenerek, eğlenerek, balık tutup, mangal yaparak vakit geçirdikleri bir yerdir.

Dikmen Vadisi: Çankaya’da bulunan vadi çevrenin düzenlenmesinin çok güzel yapıldığı, yeşilin tonları, birbirinden farklı olan kuş türlerinin ve meyve ağaçlarının bulunduğu çok güzel bir parktır.

Ankara Tarihi Yerler

Ankara’nın zengin tarihi geçmişi ile günümüzde kalan birçok tarihi alan ve eşya bulunuyor. Ankara’daki tarihi yerler:

Ankara Kalesi: M.Ö. 7. Yüzyıldan günümüze kadar gelmiş olan bir kaledir. Ankara’da mutlaka görülmesi gereken tarihi mekanlardan biridir.

Etnografya Müzesi: Ankara Kalesi yanında bulunan ve Türk kültürünü temsil eden en eski eserlerin bulunduğu müzedir.

Anıtkabir: Ankara’ya gelen birinin mutlaka uğradığı Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarının bulunduğu yerdir.

Ankara Evleri: Eski Ankara’nın 17, 18, 19. Yüzyıllarında inşa edilen kerpiç ve ahşaptan yapılan evler gezilip, görülmeye değerdir.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi: 1927 yılında inşa edilmiş olan heykel ve resim eserlerinin bulunduğu bir müzedir.

Kocatepe Camii: 1967 yılında inşa edilen tarihi bir camiidir.

Gordion Antik Kenti: Frigya’nın başkenti olan bir antik kenttir.

Bunlar dışında: Cumhuriyet Müzesi, Ayas Evleri, Hamamönü, TC. Ziraat Bankası Müzesi, Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, Dur Yolcu Mehmetçik Anıtı, Keçiören Belediyesi Etnografya Müzesi, Hatti Güneş Kursu, Roma hamamı gibi birçok tarihi yer bulunmaktadır.