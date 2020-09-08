Ankara Oyuncak Müzesi Nerede? Ankara Oyuncak Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ankara Oyuncak Müzesi, Ankara Üniversite Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından, fakülte bünyesinde açılmıştır. Müzenin denetimini Etnografya Müze Müdürlüğü yapıyor. Müzede yerli ve yabancı el yapımı, sanayi işi oyuncaklar sergileniyor.

Ankara Oyuncak Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Oyuncak Müzesi, İç Anadolu Bölgesinde bulunan başkent Ankara il merkezinde bulunuyor. Ankara’nın Yenimahalle ilçe merkezinin Beşevler semtindeki Ankara Beşevler Kampus içinde yer alıyor.

Ankara Oyuncak Müzesine Nasıl Gidilir?

Oyuncak Müzesi, Ankara Üniversitesinin Beşevler Kampusünde bulunuyor. Beşevler, otobüs terminaline yakındır. Terminalden Ankaray veya minibüslerle gidebilirsiniz. Ankaray ile Tandoğan durağında iniyorsunuz. Cemal Gürsel Caddesine geçip, kampus girişine geliyorsunuz.

Oyuncak Müzesine giriş; Beşevler Kampus girişleri, MEB Şura Salonu ile Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arasındaki yoldan yapılıyor.

Ankara Oyuncak Müzesi Tarihçesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, sosyal bilinç duyarlılığı göstererek, farklı bir uygulama başlatmak istemiş. Çağın ve teknolojinin getirdiği değişim sonucunda yok olma tehlikesi altında olan oyuncakları koruma altına almak ve yeni nesillere aktarmak istenmiş. Bu nedenle, Fakülte yönetimi ve görevlileri yurt içi ve yurt dışı oyuncakları gerek satın alarak gerek toplayarak gerekse kendileri yaparak, toplamaya başlamışlar.

Toplanan oyuncaklar okul bünyesinde 23 Nisan 1990’da Prof. Dr. Bekir Onur tarafından ziyarete açılmıştır. Müzede eski ve yeni oyuncakların sergilenmesinin yanı sıra eğitim etkinlikleri yapılmakta ve bu konudaki araştırmalara destek verilmektedir.

Ankara Oyuncak Müzesi Eserleri

Oyuncak Müzesi, Türkiye’de çocuk kültürünün araştırılmasına hizmet eden bilimsel bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Müzede; Yerli, yabancı, sanayi ürünü ve el yapımı 2 bin dolayında oyuncak koleksiyonu beş ana bölümde toplanmıştır.

1- Geleneksel Oyuncaklar; Oyunla ilişkilendirilmiş, yerel, el yapımı olan; Sapan, çember, topaç, bez bebek, beşik, yürüteç, Eyüp oyuncakları gibi oyuncaklar sergileniyor.

2- Fabrikasyon Oyuncaklar; Bu oyuncaklar yapıldıkları malzemelere göre sınıflandırılmışlardır. Bunlar; Tahta, teneke, kâğıt, plastik ve silikon oyuncaklardır. 1938 yapımı fabrikasyon yapımı ilk Türk tahta oyuncak, 1933 yapımı teneke oyuncak öne çıkan koleksiyonlardır.

3- Yabancı Oyuncaklar; Satın alınarak veya hediye edilen dışarıdan getirilmiş oyuncaklardır. En eski oyuncak 1890 tarihli Alman yapımı bebek evi takımıdır.

4- Antik Oyuncaklar; Arkeoloji müzelerinde sergilenen antik çağlara ait oyuncakların kopyaları sergileniyor.

5- Yeni Oyuncaklar; Popüler kültürün ürettiği yeni nesil oyuncaklar sergileniyor.

Müzede sergilenen 3 boyutlu oyuncaklardan öne çıkanlar; Tokmaklı kağnı, teneke topaç, müzikli topaç, itfaiye aracı, kaşık bebek, süpürge bebek, mısır koçanı bebek, ahşap topaç, tren, tahta araba, ahşap beşik, pelüş eşek, kuş düdük, atlıkarınca oyuncaklarıdır.

Müzede ayrıca müze koleksiyonuna ilişkin; yaratıcı drama oyunları, arabul çalışmaları, tema ve farklı olanı bul oyunları, sanat eğitimi etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklere gruplar halinde kişi başı 10 liradan 5 yaş üzeri herkes katılabilir.

Ankara Oyuncak Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Müzeye girişler ücretlidir. Giriş ücreti 3 yaş üzeri kişi başı 2 Türk Lirasıdır. 65 yaş üstü kartı, engelli kartı, gazi ve şehit yakınları kartına sahip olanlar ücretsiz girebiliyorlar. Müzeyi ziyaretler müze kart kabul edilmiyor.

Ankara Oyuncak Müzesi Ziyaret Saatleri

Oyuncak Müzesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ziyarete açıktır. Diğer günler ve tüm resmi tatillerde müze ziyarete kapalıdır. Ziyarete açık günlerde 09:00-12:00 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz.