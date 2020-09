Ankara Etnografya Müzesi Nerede? Ankara Etnografya Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Ankara Etnografya Müzesi Cumhuriyet döneminin en iyi mimarları arasında bilinen Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından yapılmıştır. Etnografya Müzesi'nde ise Selçuklu Dönemi'ne ait eserler sunuluyor. Müzede Anadolu'dan esintiler yer alıyor.

Ankara Etnografya Müzesi Nerede?

Ankara'da bulunan Ankara Etnografya Müzesi tarihi Sıhhiye semtinde yer alıyor. Ankara'nın merkezi noktasında bulunan bu müzeye ulaşım da oldukça kolaydır. Özellikle de Kızılay ve Ulus semtleri arasında olması nedeniyle müzeye rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Ankara Etnografya Müzesi Kızılay Meydanı'na 2,5 kilometrelik mesafededir. Yürüyerek Etnografya Müzesi'ne gidilecek ise Gençlik Parkı'na doğru yürümek gerekir. Ankara'da Sıhhiye'de bulunan Ankara Etnografya Müzesi TRT Ankara Radyosu'nun arkasında yer alıyor. Bunun yanı sıra bu müzeye ulaşım da kolaydır.

Ankara Etnografya Müzesi Tarihçesi

1924 Yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver Türkolog J. Meszaroş ile müze hakkında görüşür. Meszaroş'un sunduğu raporlar sonunda Halk Müzesi kurulmaya başlanır. Prof. Celal Esat Arseven'in ardından 1925 yılında da Halil Ethem Erdem yönetiminde eserleri toplama ve satın alma işlemleri için komisyon kurulur. 1927 Yılında ise komisyon tarafından satın alınan 1.250 eser Namazgah Tepesi'nde bulunan binaya yerleştirilir. 1930 yılında ise müze halka açılır. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara Etnografya Müzesi'ni 1928'de ziyaret etmiştir.

Ankara Etnografya Müzesi Eserleri

Ankara Etnografya Müzesinde 11 sergi salonu bulunuyor. Selçuklu Döneminden başlayan devirler farklı şekilde kategorilere ayrılıyor. Müzedeki 1. salonda Ankara'nın yöresel seğmen ve gelin kıyafetleri bulunuyor. Aynı zamanda üç etek entari gibi pek çok kıyafetler sergileniyor. 2. salonda ise 18 ve 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da kullanılan halı ve kilim işlemeciliği ile ilgili eserler yer alıyor. Madeni eşyalar ise 4. salonda yer alıyor. Ankara Etnografya Müzesi'nin 5. salonu ise Anadolu evinde yer alan sünnet odası şeklinde dekore edilmiştir. Müzedeki diğer salonlarda da Türk kültürü yansıtılıyor.

Ankara Etnografya Müzesi Giriş Ücreti

Ankara Etnografya Müzesi ziyarete haftanın her günü açık. Bu müzeye ziyaret saatleri ise 08:30 ve 17:00 arasıdır. Aynı zamanda Ankara Etnografya Müzesi'ne yetişkinler için giriş ücreti kişi başı 10 Türk Lirasıdır. Ayrıca Ankara Etnografya Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı her müzede geçerli olan Müzekart Plus burada da geçerlidir. Ankara'da gezilecek yerler arasında gösterilen Ankara Etnografya Müzesi'ne giderken çocuklar için de ücret alınmıyor.

Ankara Etnografya Müzesi Ziyaret Saatleri

Ankara Etnografya Müzesi'ni ziyaret etmek isteyen kişiler mutlaka müzenin açık olduğu saatlerde ziyaret edebilmeliler. Ankara Etnografya Müzesi dini bayramların birinci günü 13:30'da açılıyor. Yılın geri kalanlarında ise müze 08:30 itibari ile açılıyor. Ayrıca 15 Nisan-2 Ekim tarihleri arasında Ankara Etnografya Müzesi kapanış saati 19:00 olarak belirlendi. 3 Ekim ve 14 Nisan'a kadar olan sürede ise müze saat 17:00 itibari ile kapanıyor.

Ankara Etnografya Müzesi Hakkında Bilgi

Ankara Etnografya Müzesi'nde Anadolu kültürüne ait pek çok farklı eser sergileniyor. Bu müzede Anadolu'nun pek çok farklı bölgesinden toplanan çoraplar, gelinlikler, mutfak malzemeleri, halk giysileri ve ev gereçleri yer alıyor. Bunun yanı sıra Osmanlı dönemine ait olan teknik malzemeler, şerbet kazanları ve mutfak malzemeleri de bu müzede sergileniyor. Ayrıca müzede Siirt Ulu Cami Mimberi gibi pek çok önemli eser de bulunuyor.