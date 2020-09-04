Angel Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Angel Şelalesi Yükseliği Ve Özellikleri (2020)

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Angel Şelalesi doğal güzelliği ile öne çıkıyor. Dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesi Canaima Milli Parkı'nın içerisinde bulunuyor.

Angel Şelalesi Nedir?

Angel Şelalesi dünyanın bilinen en büyük şelalesidir. Bu şelalenin diğer adı "Kerapakupai Meru" olarak da bilinir. 979 Metre yüksekliğinde olan Angel Şelalesi herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Venezuela'da bulunan Angel Şelalesi her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. 1900'lü yıllarda keşfedilen bu şelale o günden bugüne hep ilgi duyulan bir coğrafyada yer almıştır. Angel Şelalesinde bulunan sular ise 807 metre yükseklikten düşüş de yapıyor.

Angel Şelalesi Nerededir, Hangi bölge ve İldedir?

Angel Şelalesi Güney Amerika kıtasındaki Atlantik Okyanusuna kıyısı olan Venezuela'da bulunuyor. Venezuela'nın Atlantik Okyanusuna 2.800 km kıyı şeridi bulunuyor. Dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesinin suları ise kuzeye doğru giden Churun Nehri'ne karışıyor. Venezuela'nın turizmine en büyük katkıyı sunan Angel Şelalesi'ne her yıl çok sayıda ziyaretçi gidiyor. Oldukça görkemli olan bu şelale'nin hikayesi de gidenleri büyülüyor. Şelale Gran Sabana Bilgesi Bolivar şehrindedir.

Angel Şelalesine Nasıl Gidilir?

Angel Şelalesine gidebilmek için öncelikle Venezuela'ya gitmek gerekir. Bu nedenle farklı ülkelerden Angel Şelalesi'ne gidilecek ise önce Caracas'a gitmek gerekir. Schengen vizesi olan kişiler Almanya'nın Frankurt şehrinden ve ya Avusturya'dan direkt uçuşlar ile ulaşabilirler. Venezuela!nın Caracas ilçesine ulaşıldıktan sonra Ciudad Bolivar'a geçmek gerekiyor. Gerek havayolu gerek ise kara yolu ile bu ulaşım sağlanır. Sonrasında ise toplu taşıma araçları ile Angel Şelalesine ulaşılır.

Angel Şelalesi Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Angel Şelalesinin oluşumu oldukça önemlidir. Turistik olarak oldukça dikkat çekici olan Angel Şelalesi oldukça güzel bir doğa oluşumudur. Angel Şelalesi bir nehrin yatağında bulunan yükseklik farkı nedeniyle yüksekten düşmesi ile oluşur. Akarsu yataklarının kırılması ile birlikte farklı boyutlardaki şelaleler oluşuyor. Aşınma süresi ve akarsu yatağının oluşumuna göre şelalelerin yüksekliği ve özellikleri de etkiliyor. Angel Şelalesi de oldukça yüksek bir yerden düşerek nehre kavuşuyor.

Angel Şelalesinin Özellikleri

Angel Şelalesi dünya çapında bilinen nadide şelalelerden bir tanesidir. 979 metre yüksekliğe sahip olan bu şelale 807 metreden su düşüşü sağlar. Dünyanın en büyük şelalesi olan Angel Şelalesi 1900'lü yıllarda keşfedilmiştir.

Angel Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Dünyanın en yüksek şelalesi olan Angela Şelalesi Canaima Ulusal Parkında yer alıyor. Aynı zamanda Auyantepui dağının kenarından akan Angel Şelalesi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra Angela Şelalesi öncelikle Kerep ırmağına ulaşmasının ardından Churun ırmağı ile bir araya gelir. Farklı dillerde isimleri olan Angela Şelalesi Parakupa-vena kerepakupi meru ve Salto Angel olarak de bilinebilir.

Angel Şelalesi Giriş Ücreti

Angel Şelalesi için herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Misafirler şelaleyi ücret vermeden ziyaret edebilirler.

Angel Şelalesi Ziyaret Saatleri

Angel Şelalesi için belirlenen bir giriş ve çıkış saati belirtilmemiştir. Dilendiği zaman şelaleye girilebiliyor.

Angel Şelalesinin Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Angel Şelalesi 1900'lü yıllarda Ernesto Sanchez La Cruz adında kaşif tarafından keşfedilmiştir. Dünya genelinde ise 1935 yılından sonra tanınmıştır. Amerikalı bir pilot bu şelaleyi dünyaya duyurmuştur. Pilot Angel eşi ve arkadaşlarının bulunduğu uçak Angel Şelalesine düşmüştür. Bundan dolayı Şelale'ye de Angel Şelalesi denilmiştir.