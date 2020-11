Anadolu’yu bir de yüksekten seyredin

Türkiye’nin çatısı ve küçük kardeşi

Ağrı Dağı



Her dağcının zirvesine ayak basmayı düşlediği efsanevi volkanik dağ. Yüksekliği 5137 metre olan Ağrı Dağı dört bir yanından da muhteşem görünüyor. Ancak Doğubayazıt- Muradiye arasındaki Tendürek Geçidi’nden, kardeşi Küçük Ağrı Dağı’yla birlikte görüldüğü manzara nefes kesici.









Çatalhöyüklülerin korkulu rüyası

Hasan Dağı



Yüksekliği 3000 metre ve çok görkemli. Hasan Dağı günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce Çumra civarında yaşayan Çatalhöyüklülerin de manzarasıydı. Ancak bu hayranlık uyandırmaktan öte ürkütücüydü. Çünkü dağ lav püskürtüyordu ve Çatalhöyüklüler bu volkanik olayı evlerinin duvarlarına işlemişlerdi.



Etekleri de zirvesi gibi muhteşem

Süphan Dağı



4054 metrelik Süphan, Van Gölü’nün efendisi gibidir. Bir dağ düşünün, Van Gölü’nün her noktasından görünüp izleyene ayrı bir manzara sunsun. Bir dağ düşünün, çıkılması çok kolay olan zirvesine tırmanırken üç tarafı çevreleyen Van Gölü aşağılarda küçücük kalsın ve her adımınız harika manzaralara açılsın...









Gören unutamaz bu görkemli

Cilo Dağları



Doğu Toroslar’ın 4000 metreyi aşan yüksek zirveleriyle süslü Cilo Dağları, buzulları ve buzul gölleriyle çok etkileyici bir dağ silsilesi. Doğu Anadolu’nun Alpleri de diyebileceğimiz dağ, nefes kesiyor ve görkemiyle görenlerin kolay kolay unutamayacağı bir

etkiye sahip.



Dağcıların mabedi

Aladağlar



Türkiye’deki dağcılığın mabedi olarak kabul edilen Aladağlar 3767 metre yüksekliğindeki Kızılkaya başta olmak üzere 3500 metrenin üzerindeki onlarca zirveyle izleyenlere heybetli manzaralar sunuyor. Gerek Demirkazık sistemi, gerek Yedigöller sistemi gerekse Emli sistemindeki zirveler çıkanların kolay terk edemeyeceği güzellikte.









Karadeniz’in güzellik sırrı

Kaçkar Dağları



Doğu Karadeniz Dağları’nın 3932 metre yüksekliğiyle en yüksek zirvesi olan Kaçkar güneyde Yusufeli, kuzeydeyse Çamlıhemşin tarafından oldukça etkileyici görünüyor. Kuzeydeki kamp yerinde dağa doğru bakıldığında binlerce yıllık buzulları zirvenin eteğinde görebilirsiniz.









Çarpıcı ve bir o kadar da ürkütücü

Altıparmak Dağı



Doğu Karadeniz Dağları’nın en zorlu beş zirvesinden biri olan Altıparmak Dağları’nın dibine ulaşmak zor olsa da sunduğu manzara harcanan tüm emeklere değiyor. Dağın dibindeki Dadala Pansiyon’da kalarak birkaç günlüğünde de olsa muhteşem ve biraz da ürkütücü dağ manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.









Vadi içindeki kara piramit

Bulut Dağı



Doğu Karadeniz Dağları’nın en görkemli zirvelerinden biri de Bulut Dağı. Yüksekliği 3380 metre olan dağ, Bulut Vadisi içinde kara bir piramit gibi yükseliyor. Satelef Yaylası’ndan sonra yavaş yavaş gözükmeye başlayan dağın güzellikleri yaklaştıkça detaylarıyla ortaya çıkıyor.









İster şömine ister zirve keyfi

Uludağ



Güney Marmara’nın en yüksek dağı olan Uludağ, hem yaz hem de kış için, güzel manzaralar ve çeşitli etkinlik olanakları sunuyor. 2543 metre olan dağın zirvesi açık havalarda İstanbul’dan, İstanbul da dağın zirvesinden görülebiliyor.