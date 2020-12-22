'Anadolu'nun yüce dağı' Ilgaz kayak sezonu için kar bekliyor

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hazırlıklar büyük oranda tamamlandı, yeni sezon için tek eksik kar. "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor. Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi. Kış tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre yükseklikteki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Bugünlerde kar kalınlığı çok düşük olan kayak merkezinde kayak sezonunun başlaması için yağış bekleniyor.









"KAYAK TESİSİMİZİN UZUNLUĞU 5.6 KİLOMETREYE UZATILDI"



Kastamonu Valisi Avni Çakır, bu yıl ocak ayında açılan Yurduntepe Kayak Tesisi ile Ilgaz'ın kış turizminde çok daha iddialı hale geldiğini söyledi. Ilgaz'da daha önce 1 kilometre uzunluğunda pistin bulunduğuna işaret eden Çakır, şunları dile getirdi: "Bu pistimiz kayak sporunu profesyonel yapan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tam cevap vermiyordu. Son iki yıllık süre içinde Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları ve İl Özel İdare Genel Sekreterliğimizin yoğun çabasıyla hem Yurduntepe bölgesinde yeni pist oluşturma ve günübirlik tesis yapımı konusunda bir projeye girişildi ve geçen sene bu proje tamamlandı. Ocak ayı itibarıyla bu tesislerimiz hizmete alındı. Bu tesislerimizle birlikte 2 hattan oluşan kayak tesisimizin uzunluğu kuş uçumu 4,5 kilometre kayarak 5,6 kilometreye kadar uzatıldı"

"YÜKSEK YERLERİMİZ YAVAŞ YAVAŞ KAR ALMAYA BAŞLADI"



Yurduntepe Kayak Tesisi'nde bu yıl zeminde iyileştirmeler yapıldığını da aktaran Vali Çakır, "Ziyaretçilerimizin en iyi şartlarda ağırlanması için günübirlik bir olan tesis sayımız ikiye çıkarıldı. İnşallah ocak ayının başı itibariyle bu tesisimizi açacağız. Biz Yurduntepe ve Ilgaz kayak tesislerimizi ziyaretçilerimizin hizmetine en iyi şekilde sunmak için bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileriyle toplantı yaptık. Güvenlikten sağlığa, altyapıya, her türlü önlemlerimizi gözden geçirdik. Pandemiyle ilgili tedbirlerimizi gözden geçirdik. Pandemi şartları da izin verdiği ölçüde ziyaretçilerimizi ağırlamaya hazırız. Şu anda tek eksiğimiz kar. Yüksek yerlerimiz yavaş yavaş kar almaya başladı" diye konuştu.











Yurduntepe Kayak Tesisi sorumlusu Cengiz Yeşilyurt ise kabinlerin ve tesisin bakım onarımını yaptıklarını vurguladı. Yeşilyurt, "Kış için gerekli olan hazırlıkları yaptık. 10 yıldır bu işin içindeyim, Ilgaz Dağı kadar güzel bir dağ görmedim. Bulunmaz güzellikte bir dağ. Biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, kayakseverleri bekliyoruz" dedi.